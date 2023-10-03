台中訓犬師遭控「餵雞脖」導致腸阻塞！飼主：花25萬換回愛犬屍體

一家自稱「台中最優訓犬學校」的訓練中心遭飼主指控，一個月大的杜賓犬遭餵食雞骨頭，導致腸子阻塞發炎，最終不幸過世。（圖擷取自Dcard）

2023/10/03 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕訓犬的目的是讓狗隻更適應人類社會，提高牠們的安全性和生活品質，同時也使狗主人更輕鬆地管理和與寵物互動。近日，一家自稱「台中最優訓犬學校」的訓練中心遭飼主指控，花費25萬的學費讓一個月大的杜賓犬去訓練，卻遭餵食雞脖子，導致腸子阻塞發炎，最終不幸過世。

一名網友在Dcard發文表示，她擔心自家的杜賓犬「哈魯」，沒有訓練穩定性長大會攻擊人，因此找到一家號稱「台中權威、20幾年訓狗經驗」的訓練中心。原PO透露，第一次諮詢時，店家表示，沒有任何狗是他教不會的，尤其杜賓那麼聰明，交給他一定沒問題，並說道，「如果狗狗怎麼了我一定負責到底」。原PO簽約後支付了25萬台幣的學費，讓哈魯開始長達半年的訓練。然而，該學校的規定是飼主不能在訓練過程期間看狗狗，只會偶爾透過LINE傳送影片給飼主。

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9月26日原PO收到訓練中心的一段影片，發現訓練師竟然在影片中餵食哈魯雞骨頭，而對方解釋說，「那是雞脖子，特地燉給狗狗吃的，特別的營養，在他那一定都是給狗狗用最好的」。然而，9月28下午訓練中心打電話告知哈魯生病了，送醫照X光檢查發現腸子堵塞發炎，內部充斥著骨頭碎片，需要進行緊急手術。

原PO要求將哈魯送到專業的獸醫院進行手術，但對方卻表示，礙於風險，目前沒有醫院願意接受該手術，不過他有位「信任的好朋友」願意幫狗狗動手術，但空間的問題沒辦法住院，由他帶回照顧。然而，隔天傍晚打電話告知哈魯送往醫院急救的消息，當原PO抵達現場後，看到的卻是一具愛犬的屍體。

原PO痛心指控，「醫院跟訓犬師互相推卸責任，給不了一個正確的死因」，當初醫生告訴我們腸子阻塞約十幾公分，取出來的大便上都有骨刺，但手術順利正常。如今，訓犬師卻說第一次遇到這種狀況不知如何處理，甚至說要拿他的狗狗跟我們交換，讓原PO怒罵，「難道對他而言，狗是物品不是生命？還能用交換的？」，並堅決提告。

對此，該訓練學校在臉書表示，「訓練師跟訓練助理在「哈魯」（大杜賓）訓練期間，一切全程都有用心照顧，一直盡力搶救，真的盡全力了！待解剖報告出來，會作一明確交代！也會作出相關法律行動！如果有毀謗名譽的事情發生，也不會忍辱接受！更會以法律捍衛商譽！」、「本學苑為求息事寧人起見，已開會決議，將本「哈魯」事件，除繼續查察真相外，將聲請調解！」。原PO則回應表示，「你在ig fb發聲的頭頭是道，不回訊息不接電話不管不問，我也一樣，如有任何不實指控，歡迎法院見。」

原PO簽約後支付了25萬台幣的學費，讓哈魯開始長達半年的訓練。（圖擷取自Dcard）

訓練師助理與飼主的對話。（圖擷取自Dcard）

訓犬師甚至說要拿他的狗狗交換。（圖擷取自Dcard）

訓犬師「信任的好朋友」醫院為哈魯進行手術的環境。（圖擷取自Dcard）

訓犬師「信任的好朋友」醫院開的非訟用診斷證明和X光。（圖擷取自Dcard）

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