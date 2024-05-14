酸吳怡玎扮俗辣、說台灣不要武器 林楚茵挨告獲判無罪

吳怡玎（左）告林楚茵（右）犯公然侮辱罪與誹謗罪，士林地院審理判林楚茵無罪。（資料照）

2024/05/14 20:46

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨前立法委員吳怡玎認為，自己去年4月中參加一場餐敘時隻字未提「不要購買武器」等字句，民進黨立委林楚茵卻上節目指她有講「台灣其實不要買武器」，吳怡玎自訴林楚茵犯公然侮辱罪與誹謗罪。案經士林地院審理，今天判林楚茵無罪。

吳怡玎主張，去年4月18日立法院院長游錫堃接待法國國民議會友台小組主席博多黑（EricBothorel）餐敘時，由她針對台海關係及如何面對等議題發表言論，然她隻字未提「武器」或「不要購買武器」等語，林楚茵兩天後上網路節目卻指稱她有說「台灣其實不要買武器」等語，還指林楚茵說她「自己扮俗辣」。

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吳怡玎認為，林楚茵的言論會使人民誤認她面對對岸外在威脅時極為膽怯，甚至反對任何有益增強台灣國防的作為，決定自訴林楚茵犯公然侮辱罪與誹謗罪。

士院今天透過判決說明，就「自己扮俗辣」指林楚茵在節目上是針對博多黑訪台餐敘發表言論一事，發表個人評論或個人意見，且非毫無根據的謾罵。

至於「不要購買武器」等語所涉誹謗罪部分，士院認為，根據林楚茵整段言論的脈絡可知，是針對吳怡玎在餐敘中就政治國防議題應採取和平、智慧的反戰態度，表達不同意見，這種情況在台灣屢見不鮮，且為台灣民主化言論自由的重要表徵，難認林犯誹謗罪。

士院並指，吳怡玎去年4月身為立委，是具有相當影像力的公眾人物，而她在餐敘中言論涉及兩岸政治國防，屬重要公共議題及公共事務，是可受公評之事。

士院最終認定林楚茵的言論不足以使大眾對吳怡玎產生負面評價，且林的言論並非全出於惡意詆毀吳的名譽，故林楚茵雖然可能使吳怡玎感到名譽受損或不快，但並未憑空杜撰事實，且可由大眾自行判斷公允，故難依公然侮辱罪、誹謗等罪相繩，諭知林楚茵無罪。

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