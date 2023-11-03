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藍委吳怡玎父炒股牟利 判2年半、沒收2213萬定讞

國民黨立委吳怡玎的父親吳光訓涉嫌炒股牟利，更二審認定他犯證交法判刑2年6月，最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

國民黨立委吳怡玎的父親吳光訓涉嫌炒股牟利，更二審認定他犯證交法判刑2年6月，最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

2023/11/03 12:06

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨立委吳怡玎的父親、前立委吳光訓，被控涉嫌炒股牟利。歷審依證券交易法判吳光訓有期徒刑4年、3年6月、無罪，更二審再改判2年6月徒刑、沒收犯罪所得2213萬餘元，最高法院駁回上訴定讞。

2008年4、5月間，吳光訓買進捷超公司股票，股價約11元至13元，後來股價逐漸下跌，同年9月間，股價僅剩下6元，面臨融資追繳，即俗稱斷頭（即券商在市場上拋售此股票，收回融資借款及相關費用後，再將餘款還給投資人）困境。

吳光訓不甘認賠殺出虧損，同年10月1日至12月30日止，指示不知情的營業員下單，連續以高價買入或低價賣出股票，及連續委託買賣而相對成交，製造交易活絡表象，涉嫌違反證券交易法被起訴。

法院審理時，吳光訓否認犯行。高雄地院一審不予採信，認定吳犯後沒有悔意，依證交法中高買證券罪判他4年徒刑。

高雄高分院二審仍認定吳光訓有罪，審酌案發期間的部分交易日，股價並未隨吳買入而呈現上揚或壓低，難認炒股牟利，改依製造證券交易活絡表現罪判刑3年6月。

經最高法院撤銷發回，更一審指吳光訓的股票交易模式符合常規，逆轉改判無罪；經檢方上訴，二度被最高法院發回更審。

更二審說明，吳光訓在部分交易日連續委買股票，更有30分鐘內賣出、買進的情況，且與捷超公司屬同類股的股票，當時平均股價都呈現下跌，捷超股價的走勢卻大相逕庭。

更二審因而認定吳光訓買賣股票的行為，足以誘使大眾跟隨交易，觸犯高買證券罪，判刑2年6月、沒收犯罪所得2213萬餘元。最高法院駁回上訴定讞。

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