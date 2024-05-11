惡保全把4姊妹當性奴！重判2000年僅執行15年 二審改重判22年

葉姓保全對就讀國中或國小的4姊妹，性侵害達362次，一審判決宣告刑逾2000年，執行刑卻僅15年，二審認為太輕而改重判22年。（示意圖）

2024/05/11 16:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾任保全的葉姓男子，與一名單親媽媽交往同住，卻把狼爪伸向單親媽的4名女兒，強制性交並拍下過程，其中一女轉告學校報警，才揭發他的惡行。台中地院一審認為他觸犯362次強制性交罪，再加上他偷拍等犯行，判處的宣告刑超過2000年，但執行刑卻僅判決15年，檢方上訴二審質疑太輕，高等法院台中分院也認同檢方主張，撤銷改判22年，可上訴三審。

判決書指出，國中畢業，離婚、曾當過車床工與保全的葉男，於2022年4月與單親媽媽交往，這位媽媽帶4名就讀國中、國小的年幼女兒，與葉男於中市租屋同住，直到2023年3月兩人吵架，單親媽媽帶4女搬離，這段期間，葉男將魔爪伸向4女，遲至2023年6月，一女向老師反應葉男惡行，校方轉報警方搜索葉男，又於葉男手機查獲不雅錄影與照片，台中地檢署依與對未滿十四歲之女子犯強制性交罪、對被害人照相、錄影等罪名起訴，並聲明重判葉男30年。

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台中地院一審時，葉男的律師辯護說，葉男本與被害少女同居一室，性交與錄影拍照，是否違反少女的意願？有可疑之處，但法官認為，被害少女證述說，她都有說「不要做」，不能以少女與葉男同住，就認定少女願意與葉男發生性關係，另外，葉男在浴室裝攝影鏡頭，偷拍少女洗澡畫面，葉男得知單親媽媽報警，還持偷拍的影片，威脅單親媽媽與女兒，「妳自己傳給妳女兒看，什麼事情我沒在怕的」、「準備輸贏，就這樣而已」，單親媽媽與女兒始知被偷拍，這些都顯示上述同意拍攝之說，不足採信。

一審認為，以少女描述的時間與頻率，葉男對4女強制性交，高達362次，且超過200次持手機拍下性交過程，分別依對未滿14歲之女子犯強制性交而對被害人照相、錄影等罪名，每次各刑8年或7年10月、7年8月，再加上強迫少女脫褲子拍照等行徑，宣告刑超過2000年，執行刑則判決15年。

台中地檢署上訴二審，質疑執行刑15年太輕，高等法院台中分院二審認為，刑法第51條，對於執行刑的上限原本是20年，但2005年修正提高為30年，葉男宣告刑總和逾2000年，且各罪都是凌辱未成年少女，造成少女終生苦痛，被害人多達姊妹4人，一審僅量處應執行15年，僅達修法後定應執行刑上限30年的2分之1，檢方主張太輕有理，撤銷一審判決，改判22年，可上訴。

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