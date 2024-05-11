為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

惡保全把4姊妹當性奴！重判2000年僅執行15年 二審改重判22年

葉姓保全對就讀國中或國小的4姊妹，性侵害達362次，一審判決宣告刑逾2000年，執行刑卻僅15年，二審認為太輕而改重判22年。（示意圖）

葉姓保全對就讀國中或國小的4姊妹，性侵害達362次，一審判決宣告刑逾2000年，執行刑卻僅15年，二審認為太輕而改重判22年。（示意圖）

2024/05/11 16:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾任保全的葉姓男子，與一名單親媽媽交往同住，卻把狼爪伸向單親媽的4名女兒，強制性交並拍下過程，其中一女轉告學校報警，才揭發他的惡行。台中地院一審認為他觸犯362次強制性交罪，再加上他偷拍等犯行，判處的宣告刑超過2000年，但執行刑卻僅判決15年，檢方上訴二審質疑太輕，高等法院台中分院也認同檢方主張，撤銷改判22年，可上訴三審。

判決書指出，國中畢業，離婚、曾當過車床工與保全的葉男，於2022年4月與單親媽媽交往，這位媽媽帶4名就讀國中、國小的年幼女兒，與葉男於中市租屋同住，直到2023年3月兩人吵架，單親媽媽帶4女搬離，這段期間，葉男將魔爪伸向4女，遲至2023年6月，一女向老師反應葉男惡行，校方轉報警方搜索葉男，又於葉男手機查獲不雅錄影與照片，台中地檢署依與對未滿十四歲之女子犯強制性交罪、對被害人照相、錄影等罪名起訴，並聲明重判葉男30年。

台中地院一審時，葉男的律師辯護說，葉男本與被害少女同居一室，性交與錄影拍照，是否違反少女的意願？有可疑之處，但法官認為，被害少女證述說，她都有說「不要做」，不能以少女與葉男同住，就認定少女願意與葉男發生性關係，另外，葉男在浴室裝攝影鏡頭，偷拍少女洗澡畫面，葉男得知單親媽媽報警，還持偷拍的影片，威脅單親媽媽與女兒，「妳自己傳給妳女兒看，什麼事情我沒在怕的」、「準備輸贏，就這樣而已」，單親媽媽與女兒始知被偷拍，這些都顯示上述同意拍攝之說，不足採信。

一審認為，以少女描述的時間與頻率，葉男對4女強制性交，高達362次，且超過200次持手機拍下性交過程，分別依對未滿14歲之女子犯強制性交而對被害人照相、錄影等罪名，每次各刑8年或7年10月、7年8月，再加上強迫少女脫褲子拍照等行徑，宣告刑超過2000年，執行刑則判決15年。

台中地檢署上訴二審，質疑執行刑15年太輕，高等法院台中分院二審認為，刑法第51條，對於執行刑的上限原本是20年，但2005年修正提高為30年，葉男宣告刑總和逾2000年，且各罪都是凌辱未成年少女，造成少女終生苦痛，被害人多達姊妹4人，一審僅量處應執行15年，僅達修法後定應執行刑上限30年的2分之1，檢方主張太輕有理，撤銷一審判決，改判22年，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
碩士女醉酒被「撿屍」 糊塗閨密「幫他們拍照」成證據
2024/05/09 06:47

碩士女醉酒被「撿屍」 糊塗閨密「幫他們拍照」成證據
美科技大亨逼簽「性奴契約」 女助理遭變態調教還要「謝謝主人」
2023/12/14 06:52

美科技大亨逼簽「性奴契約」 女助理遭變態調教還要「謝謝主人」
俄參戰女醫慘淪軍中性奴！ 遭長官、同袍逼玩換妻「不同意就槍殺」
2023/03/30 17:29

俄參戰女醫慘淪軍中性奴！ 遭長官、同袍逼玩換妻「不同意就槍殺」
法官傻眼！手搖飲老闆幫剃毛、侵入「喬子宮」 4女員工都感謝他
2024/05/10 10:23

法官傻眼！手搖飲老闆幫剃毛、侵入「喬子宮」 4女員工都感謝他
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播