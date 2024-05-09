碩士女醉酒被「撿屍」 糊塗閨密「幫他們拍照」成證據

小芳被古男乘機性交，小芳的閨密還拍下照片，法院判決古男應賠償104萬餘元。（示意圖）

2024/05/09 06:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕擁有碩士學歷的女子小芳，2021年受閨密邀請聚餐喝酒，喝醉昏睡，卻被閨密的古姓男友人性侵害（俗稱撿屍），閨密見到古男抱著小芳熟睡，搞不清楚狀況的閨密，還「幫他們拍照」，小芳清醒後發現自己「内褲被反穿」，向閨密索取照片控告古男，索賠504萬餘元，古男則辯稱是你情我願的合意性行為，法官不採信古男辯詞，判決古男應賠償104萬餘元，可上訴。

判決書指出，小芳於2021年10月16日受閨密邀請，與古姓男子共2男2女，一起於台中市喝酒後，4人當天深夜入住一家民宿，不料，至翌日（17日）凌晨，古男與小芳雖是第一次見面，古男卻趁小芳醉酒時，性侵小芳得逞。

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刑事部分，古男被法院依乘機性交罪判刑3年4月確定，小芳向台中地方法院提起民事訴訟，主張自己受嚴重心理創傷，衍生創傷後壓力症候群及重度憂鬱、中度焦慮等傷害，且持續進行自費心理諮商治療，提起民事訴訟，聲明古男應賠償醫療費用4萬6595元與精神慰撫金500萬元，合計504萬6595元。

小芳還強調，自己早上醒來，發現古男睡在身旁、她的內衣被脫掉放在一旁、「內褲反穿」，她告知閨密此事，閨密說有看到小芳與古男躺在一起，閨密還拍下照片，她向閨密取得照片提告。

古男則答辯說，是雙方你情我願發生性行為，他在刑事中坦承性侵害，是為了和解才勉強認罪。

閨密則於警詢中說，她清晨6時許醒來，「看到古男抱著小芳睡覺，他們有蓋著棉被，...我幫他們拍照之後就繼續睡覺」，當天上午8、9點，大家醒來後各自梳洗，小芳說自己被古男性侵害，「内褲被反穿」，古男是她的朋友，她對小芳深感抱歉。

台中地方法院法官認為，小芳與閨密對案情的描述，與刑事中的說詞相符，也與證物相符，顯示古男趁小芳不勝酒力而乘機性交，且事後不願坦認錯誤，造成小芳精神上痛苦，審酌小芳是碩士畢業，目前於自家公司服務，古男是大學畢業，從事廚具工作，慰撫金應以100萬元適當，再加上醫療費4萬6595元，應賠償104萬6595元，可上訴。

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