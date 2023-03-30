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    俄參戰女醫慘淪軍中性奴！ 遭長官、同袍逼玩換妻「不同意就槍殺」

    俄羅斯一名隨軍參戰的女醫爆料，她與多名女性同袍在前線服務時，被迫成為軍中性奴，取悅大批男性軍官與為他們解決性需求。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，美聯社）

    俄羅斯一名隨軍參戰的女醫爆料，她與多名女性同袍在前線服務時，被迫成為軍中性奴，取悅大批男性軍官與為他們解決性需求。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，美聯社）

    2023/03/30 17:29

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭持續中，不過近期俄羅斯一名隨軍參戰的女醫爆料，她與多名女性同袍在前線服務時，被上校指派為「戰地妻子」（field wife），每天不止要負責煮飯打掃，甚至還被迫成軍中性奴，取悅大批男性軍官與為他們解決性需求。

    《每日郵報》報導，俄羅斯女醫瑪格麗塔（Margarita）日前接受美國自由歐洲電台和自由電台的採訪，並描述了她在前線的一段痛苦經歷。這名單親媽媽表示，她自2011年離開軍隊後，為了養家糊口，在俄羅斯發動特別軍事行動時再次投入前線，並擔任隨軍醫護人員。

    瑪格麗塔表示，她在加入下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）的訓練營後，頂頭上司指派她成為「戰地妻子」，負責處理部隊軍官的用餐和清潔，同時還必須協助解決軍官們的性需求，她雖立即拒絕上司的這項要求，卻導致她在部隊的生活變得十分困難，像是當其他人睡在帳篷和房內時，她則被迫睡在野外長達一個月，甚至還會被不時毆打。

    瑪格麗塔還指出，她所在的排共有7名女性，她們都受到了指揮官的性剝削，「我們加入軍隊前並不知道自己會面臨什麼，但當我們搞清楚狀況時，已經不能回頭了」。她還透露，曾在現場看到一名軍官槍殺其中一名「戰地妻子」，接著這名軍官隨後還朝自己的手開槍，謊稱自己是為了保護女子免受烏克蘭人襲擊才開的槍。

    此外，瑪格麗塔曾見證另一名女子在軍官之間被「轉來轉去」，過著慘不忍睹的生活。她接著指出，有部分女性接受長官們的安排，因為她們認為這比被強迫上前線要好，「當然也有人想要逃，卻因為害怕被槍殺而遲遲沒有付諸行動」，她坦言這段經歷讓她受到嚴重創傷，更因此遭受恐慌症的折磨，目前正在接受治療和服用抗抑鬱藥。

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