美科技大享逼簽「性奴契約」女助理遭變態調教還要「謝謝主人」

美國商業網路平台Tradeshift創辦人、前執行長朗恩遭爆曾強迫女下屬簽「性奴契約」。（彭博）

2023/12/13 23:38

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總部位於美國舊金山的科技公司Tradeshift，創辦人兼執行長朗恩（Christian lanng）驚傳被曾任助理的女子指控迫簽下「性奴契約」，不僅讓朗恩發洩性慾，還得忍受一切性羞辱。醜聞曝光引發熱議，據悉朗恩已被告上法院，今年9月被公司開除。

綜合美媒報導，Tradeshift聯合創辦人朗恩遭前助理匿名指控，強迫她簽署長達9頁的性奴契約，內容要求她需低聲下氣稱呼朗恩為「主人」，私下需配戴項圈、跪著聽命令，只要朗恩需要發洩性慾，必須隨傳隨到發生性行為。除此之外，她聲稱還得忍受朗恩打她、小便在她身上、拿異物侵入身體等「處罰」，被「處罰」完還要「謝謝主人」。

請繼續往下閱讀...

女子還說，她在2020年被公司開除，當時她就向公司人資投訴這份性奴契約的存在，強調自己是被迫簽署，不過毫無下文。今年她決定揭發朗恩惡行，一狀告上加州法院，上週四（7日）終於開庭審理。

朗恩的醜聞在本月12日曝光，引發外界熱烈討論，而Tradeshift也於今年10月發布聲明，公司新的董事會與管理團隊於今年8月下旬得知朗恩受到嚴重性侵與性騷指控，9月1日已將他解僱，從董事會除名。

對此，朗恩否認相關指控，聲稱與被害女子是自願發生性關係，「此案所陳述的指控都極具毀謗性，且絕對是錯誤的，並沒有真實反映出我過去與原告的關係。我否認在擔任執行長期間，或在一生中其他時刻對他人有過性虐待。事實是原告跟我原本是戀人，有在雙方同意的情況下發生過性關係，這段關係在她2014年加入Tradeshift之前就已存在。」他還說，女子其實從未向公司提出正式或其他形式的投訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法