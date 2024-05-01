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台南破公寓藏春色 越南熟女假觀光真賣淫、全套2千元

南市二分局警方查獲一名逾期滯台的42歲越南阮姓女子（坐床者）與一名38歲陳姓男子在市區忠義路一處大樓房間內從事全套性交易。（圖：警方提供）

南市二分局警方查獲一名逾期滯台的42歲越南阮姓女子（坐床者）與一名38歲陳姓男子在市區忠義路一處大樓房間內從事全套性交易。（圖：警方提供）

2024/05/01 14:59

〔記者王俊忠 ／台南報導〕台南市警局第二分局近日獲報中西區忠義路1棟大樓內暗藏色情按摩性交易，警方於4月30日下午持法院搜索票前往、在該公寓3樓房間查獲38歲陳姓男子與1名逾期居留的42歲越南籍阮姓女子正在做全套性交易，1次收費2千元；同時查獲另名逾期滯台的越南女，除依社維法送辦並將兩越南女解送移民署專勤隊收容及遣返。

南市警二分局員警經過多日探訪，於4月30日下午5時由二分局行政組、督察組及民權派出所員警共同組成專案小組前往搜查，在該大樓3樓房間發現色情性交易情事，查獲陳姓男子與42歲越南阮姓女子正在房間內從事全身按摩及全套性交易；另在該大樓4樓查獲另1名逾期居留的40歲越南阮姓女子（2023年5月持14天觀光簽證入境逾期居留迄今）。

警方調查發現，被活逮從事性交易的42歲越南阮女於2023年8月12日持觀光簽證入境來台，迄今已逾期居留。其於30日下午與陳姓男客約定以1次2000元台幣代價提供全套性交易服務。當場查扣性交易使用的保險套、潤滑液、監視器、主機等物證。

全案警方訊後將陳男、阮女兩人依社會秩序維護法裁處，各裁罰3千元；而2名逾期居留的阮姓女子，則依入出國移民法解送移民署專勤隊收容，並將向上溯源幕後仲介或容留兩名阮女的不法共犯。

警方強調，會全力設法掃蕩社區內的色情犯罪，民眾如發現社區、居住環境周遭有可疑人事物情況，可立即向附近警察機關通報或撥打110報案，一起守護環境安全。

來台逾期居留的42歲越南阮姓女子在台南中西區公寓內涉賣淫，還在某網站論壇有其清涼辣照介紹行銷。（圖：擷取自網站論壇）

來台逾期居留的42歲越南阮姓女子在台南中西區公寓內涉賣淫，還在某網站論壇有其清涼辣照介紹行銷。（圖：擷取自網站論壇）

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