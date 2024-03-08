嗆軍人前男友「快槍俠」挨告 色情按摩妹逆轉判無罪

方女PO網痛罵渣男、快槍俠而挨告，高院法官採信方女的證詞，認為A男性行為很快，還為此買「鎖精環」。示意圖。（資料照）

2024/03/08 06:51

〔記者王捷／台南報導〕職業軍人A男與方姓按摩師性交易後交往，但方女發現A男不僅用假名，也不存她的電話，1年後嫌她做八大行業分手，卻繼續約方女發生關係，方女因此PO網痛罵渣男、快槍俠而挨告，一審被判3個月。二審時，法官採信方女的對話紀錄，認為A男性行為很快，還為此買「鎖精環」，且A男舉止與公眾利益相關，因此逆轉判方女無罪。

方女在色情按摩店服務過A男一次，但A男稱不會因為方女做八大行業而排斥，兩人交往1年，A男卻從來沒存方女的電話，最後A男的分手理由還是因為她繼續做色情按摩。

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不過兩人分手後，A男還繼續約方女見面，發生性關係後，又馬上封鎖方女，後來方女才知道A男從頭到尾都是用假名交往，因此上網罵A男是渣男、快槍俠，因此挨告。方女認為，A男每次發生關係都很快，而且A男也有說買鎖精環，方女還勸他不要用非醫療產品，以免使用不當導致壞死。

不過一審時法官沒有採信方女的證詞，認為她PO網的行為涉誹謗罪，判處3個月，但是方女不服，上訴到二審。

台南高分院法官認為，妨害名譽的構成，如果涉及私德、與公共利益無關，那就有刑事責任，法界怎麼認定公眾利益，有時很不明確，像是指控某人有外遇，對一般人來說可能是私德問題，但對演員、教師、公務員等，外遇可能會被認為與公共利益相關。

考慮A男是職業軍人，還是因為與方女性交易認識，不僅違反軍風紀規定，還違反社會秩序維護法，這與公共利益有關。而且方女曾向A男的單位檢舉、在公開場合中提及A男的行為，是試圖警告他人，這些說詞都是方女的親身經歷，有具體證據支持，所以法官認為方女的言論不應受到處罰，判處無罪。

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