為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

嗆軍人前男友「快槍俠」挨告 色情按摩妹逆轉判無罪

方女PO網痛罵渣男、快槍俠而挨告，高院法官採信方女的證詞，認為A男性行為很快，還為此買「鎖精環」。示意圖。（資料照）

方女PO網痛罵渣男、快槍俠而挨告，高院法官採信方女的證詞，認為A男性行為很快，還為此買「鎖精環」。示意圖。（資料照）

2024/03/08 06:51

〔記者王捷／台南報導〕職業軍人A男與方姓按摩師性交易後交往，但方女發現A男不僅用假名，也不存她的電話，1年後嫌她做八大行業分手，卻繼續約方女發生關係，方女因此PO網痛罵渣男、快槍俠而挨告，一審被判3個月。二審時，法官採信方女的對話紀錄，認為A男性行為很快，還為此買「鎖精環」，且A男舉止與公眾利益相關，因此逆轉判方女無罪。

方女在色情按摩店服務過A男一次，但A男稱不會因為方女做八大行業而排斥，兩人交往1年，A男卻從來沒存方女的電話，最後A男的分手理由還是因為她繼續做色情按摩。

不過兩人分手後，A男還繼續約方女見面，發生性關係後，又馬上封鎖方女，後來方女才知道A男從頭到尾都是用假名交往，因此上網罵A男是渣男、快槍俠，因此挨告。方女認為，A男每次發生關係都很快，而且A男也有說買鎖精環，方女還勸他不要用非醫療產品，以免使用不當導致壞死。

不過一審時法官沒有採信方女的證詞，認為她PO網的行為涉誹謗罪，判處3個月，但是方女不服，上訴到二審。

台南高分院法官認為，妨害名譽的構成，如果涉及私德、與公共利益無關，那就有刑事責任，法界怎麼認定公眾利益，有時很不明確，像是指控某人有外遇，對一般人來說可能是私德問題，但對演員、教師、公務員等，外遇可能會被認為與公共利益相關。

考慮A男是職業軍人，還是因為與方女性交易認識，不僅違反軍風紀規定，還違反社會秩序維護法，這與公共利益有關。而且方女曾向A男的單位檢舉、在公開場合中提及A男的行為，是試圖警告他人，這些說詞都是方女的親身經歷，有具體證據支持，所以法官認為方女的言論不應受到處罰，判處無罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
行車糾紛罵人2字 挨告判罰3千元還留前科
2024/02/29 07:37

行車糾紛罵人2字 挨告判罰3千元還留前科
楊冪拿走大傘獨撐讓助理淋雨 畫面曝光被罵了
2024/02/26 11:32

楊冪拿走大傘獨撐讓助理淋雨 畫面曝光被罵了

石材之魅力！解智贏：建築的靈魂
女吃0.5顆安眠藥暈半天？男被控性侵 逆轉判無罪
2024/02/17 23:22

女吃0.5顆安眠藥暈半天？男被控性侵 逆轉判無罪
跑錯店？誤以為女技師「做黑的」 美國觀光客逼「咬咬」
2024/02/01 10:10

跑錯店？誤以為女技師「做黑的」 美國觀光客逼「咬咬」
美容師露半球幫全裸男客「做半套」！台中健康會館被抄了
2024/01/20 09:46

美容師露半球幫全裸男客「做半套」！台中健康會館被抄了
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播