女吃0.5顆安眠藥暈半天？男被控性侵 逆轉判無罪

A女指控郭男趁她吃安眠藥無力反抗時性侵，但在二審時被台南高分院發現疑點，認為A女吃半顆安眠藥，9個小時後還無力有點可疑。（記者王捷攝）

2024/02/17 23:22

〔記者王捷／台南報導〕郭姓男子2年前約A女去摩鐵，郭男主張與A女性交易，但A女聲稱，郭男是趁她吃半顆安眠藥配啤酒無力反抗時，壓住她的雙腳性侵；一審時以趁機性交判處3年10個月。二審時，法官請醫院鑑定安眠藥，並指出A女當時吃半顆安眠藥，9小時後過了藥效，還在「無力」大半天，很可疑，台南高分院改判郭男無罪。

2022年的4月凌晨2時許，郭男用IG約A女去摩鐵，但A女自稱凌晨1點多吃了安眠藥，會想睡覺，但郭男在對話中再三保證不會亂來，於是兩人凌晨3點多開房，A女在房內喝了啤酒；直到早上10點左右，A女聲稱，郭男明知道她吃了半顆安眠藥加上啤酒無力反抗，還對她性侵。

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郭男主張是約好用8千元性交易，先給了A女5千元，但A女又說，郭男在現場以玩遊戲為由，又跟她借了4千元，之後都沒有還她，還把她封鎖。一審檢視兩人的對話紀錄，郭男的確沒有說要性交易，只跟A女說「抱而已」，即使辯護人強調，兩人離開旅館後，仍有友善對話，但仍以趁機性交判處3年10個月。

郭男不服上訴二審，法官從A女的供詞中發現，她自稱憂鬱症所吃的安眠藥是由新樓醫院開出的處方，所以在二審法官請新樓醫院鑑定A女的處方，並從藥單中發現是她吃的安眠藥是「宜眠安錠」。

醫院鑑定，服用「宜眠安錠」大概在1.5到2小時會達到最高血中濃度，半衰期約5小時後，像A女這樣服藥9小時仍無法控制身體行動或肌肉無力，在臨床上很罕見。

吃了半顆安眠藥卻無力大半天，讓二審法官覺得可疑，加上無罪推論，台南高分院認為一審判決沒詳細審查，就以乘機性交罪判刑不太好，所以郭男上訴有理由，因此改判郭男無罪。

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