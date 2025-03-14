3/14今彩539頭獎開1注！800萬獎落彰化

3月14日開獎的第114000066期今彩539頭獎開出1注；第114000035期大樂透頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/03/14 22:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕3月14日開獎的第114000066期今彩539頭獎開出1注，由彰化縣和美鎮湖內里彰新路六段589號1樓「京好運彩券行」開出；第114000035期大樂透頭獎則摃龜。

第114000035期大樂透中獎號碼「06、07、13、17、21、23，特別號：48」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共38注中獎，每注可得5萬2779元；肆獎共93注中獎，每注可得1萬3863元；伍獎共2194注中獎，每注可得2000元；陸獎共2408注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬4359注中獎，每注可得400元；普獎共4萬1410注中獎，每注可得400元。

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第114000035期49樂合彩中獎號碼為「06、07、13、17、21、23」。四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共96注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3226注中獎，每注可得1250元。

第114000066期今彩539中獎號碼為「06、08、18、19、28」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共324注中獎，每注可得2萬元；參獎共9316注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬8239注中獎，每注可得50元。

第114000066期39樂合彩中獎號碼為「06、08、18、19、28」。四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共632注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬7512注中獎，每注可得1125元。

第114000066期3星彩中獎號碼為「433」。壹獎共76注中獎，每注可得5000元。

第114000066期4星彩中獎號碼為「0376」。壹獎共10注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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