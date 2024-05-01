衝撞八堵所、巡路員釀2死！ 兇手身亡不起訴 報告揭「被害妄想發作」

簡姓男子駕車衝撞八堵分駐所釀2死1傷，基隆地檢署今天偵結，認定簡案發前並未吸毒，是因被害妄想發作才偷車撞進八堵分駐所。（資料照，記者翻攝）

2024/05/01 12:56

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警第三分局八堵分駐所警員蘇昱鴻2月29日值勤時，遭簡男駕駛小貨車衝入值班台撞死殉職，檢方調查發現，簡男在案發5個多小時前，慌張駕車至距離八堵分駐所約2公里外的南榮路派出所報案稱「有魂魄要殺我」後離去，當時簡並未對受理警員表達不滿，檢方相驗簡某的抽血報告，也未呈現毒品反應，認定簡男因急性精神病發作才會偷車衝撞派出所釀成2死1傷悲劇，今（1）日將全案處分不起訴。

檢方調查，簡男2月29日晚間9時40分許，先在新北市貢寮區澳底漁港竊取小貨車，沿台62線東西向快速道路開往基隆，9時59分許，在台62線16.6公里處，先追撞劉姓巡路員，致劉某送醫不治死亡。

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簡男肇事後駕駛小貨車於當晚10時許撞進基隆市警察局第三分局八堵分駐所，造成值班警員蘇昱鴻傷重不治，女警廖訢恬左腿、右額頭擦傷，簡男棄車逃逸，徒步衝向台鐵暖暖區台鐵軌道，遭列車撞擊當場死亡。

檢察官周靖婷偵辦簡男犯案動機發現，簡男案發前，已被醫院診斷出罹患有急性精神病，偷車衝撞八堵分駐所前，病徵包括情緒激動時有奔跑及殺人意念，情緒易怒且有被害妄想等症狀，因此案發前5小時前（下午4時20分），簡男曾神色慌張至基隆市警察局第一分局南榮路派出所報案稱「有魂魄要殺我！」經受理警員耐心傾聽簡男訴求後，10分鐘後離去，過程中並未發生衝突與表達任何不滿。

此外，檢方相驗簡某遺體時，有抽取簡男的血液釐清案發前是否有吸毒，抽血報告並未呈現有任何毒品的反應，檢方依簡男病史與就醫的精神科醫生證述，簡男急性精神病發作時向警方報案稱「有魂魄有追殺我」，與典型特徵「被害妄想」吻合，因此認定簡某因急性精神病發作，才會對素不相識之警員發動致命攻擊，造成劉、蘇死亡憾事，考量簡男已死亡，依刑事訴訟法第252條第6款規定，處分簡男不起訴。

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