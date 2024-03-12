「再見了昱鴻」八堵殉職警員蘇昱鴻公祭 所長淚別

基隆市警三分局八堵分駐所殉職警員蘇昱鴻今天舉行告別式，國旗覆蓋靈柩。（記者徐聖倫攝）

2024/03/12 11:17

〔記者徐聖倫／新北報導〕基隆市警局第三分局八堵分駐所員警蘇昱鴻上月在值班台遭簡姓偷車嫌犯駕貨車衝撞殉職，今（12）日上午告別式，內政部次長吳容輝、新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑、警政署長黃明昭，以及警界多位高階警官均到場弔唁。其中八堵分駐所長鄧毓薰致詞時流淚表示，雖然值班台已修復，但同事們心中的傷卻難以癒合，場面哀戚。

八堵分駐所所長鄧毓薰致詞流著淚說道，值班台已修復，但是大家心中的傷將無法癒合，「看不見你開朗的身影。這一切來得太突然，大家都充滿不捨，希望昱鴻能帶著親友、學長姐誠摯的祝福與愛，繼續生命的下一個旅程，再見了，昱鴻」。

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吳容輝受訪時表示，將極力爭取預算，包含警察同仁的駐地設施、各項裝備，尤其是駐地安全部分，已請警政署調查全台各地派出所駐地環境，再規劃看要如何進行改善，本項工作非常重要，將會加速完成。另蘇員還在就讀警專的妹妹表達想回金門服務意願，吳容輝也表示將會在她結訓後進行協助。

警政署長黃明昭受訪時不斷強調「安全」，他表示，已明令全國各警政單位，除了駐地安全防護改善外，幹部們也要加強宣導同仁執勤時自身安全的重要性。蘇員家屬目前處於傷痛中，黃明昭表示，將會持續關懷、協助，包含蘇員妹妹的分發事宜。

警政署長黃明昭帶領警界同仁送別殉職警蘇昱鴻。（記者徐聖倫攝）

內政部次長吳容輝受訪表示，將極力爭取警方的相關預算。（記者徐聖倫攝）

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