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侯友宜赴殉職警蘇昱鴻靈堂致祭 感嘆「在最安全的地方卻發生最危險的事」

新北市長侯友宜赴員警蘇昱鴻靈堂致祭，慰問家屬。（摘自侯友宜臉書）

新北市長侯友宜赴員警蘇昱鴻靈堂致祭，慰問家屬。（摘自侯友宜臉書）

2024/03/02 13:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕基隆市第三分局八堵分駐所員警蘇昱鴻2月29日晚間在派出所值勤時，不幸遭到小貨車衝入撞擊死亡，靈堂設在位在板橋新北殯儀館附近的民間會所，新北市長侯友宜上午低調前往致祭，並且致贈家屬慰問金，他交代家屬，如果有需要協助的地方可由市府幫忙。

簡姓男子上月29日晚間駕駛小貨車撞入基隆市警第三分局八堵分駐所，劇烈撞擊造成員警1死1傷，死亡員警蘇昱鴻年僅24歲，平日工作及服務態度積極熱心，備受長官及同事肯定，卻不幸枉死在值班台前，令人哀痛。

蘇昱鴻家住蘆洲，家屬因地緣關係，將靈堂設置在位在板橋新北市殯儀館附近的民間會所，侯友宜上午低調前往致祭，並且慰問家屬，侯友宜本身是警察出身，出入槍林彈雨不計其數，多次送別殉職同仁，如今再次看到年輕員警「在最安全的地方，卻發生最危險的事」尤為傷感，他告知家屬，如果有需要協助，可找市府社會局幫忙。

新北市政府社會局表示，目前已經與區公所合作，關懷家屬，雖然蘇昱鴻設籍金門，社會局與區公所仍會持續提供關懷訪視，陪伴家屬並協助後續喪葬事宜。

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