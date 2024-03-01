駕車撞進警所一警命危 狂男跳軌亡

小貨車撞進八堵派出所，值班台都碎裂了。 （記者林嘉東翻攝）

2024/03/01 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕一名駕駛小貨車的瘋狂男子，昨天深夜十時許，疑刻意以基隆市警第三分局八堵派出所為目標，加速衝進警所，撞壞玻璃門後再撞翻值班台，所內值班男警遭撞，當場失去呼吸心跳，送醫急救中，當時還有一名女警也受傷。

撞毀值班台 女警也受傷

肇事男子將整輛車撞進派出所後，趁亂逃逸，徒步逃往暖暖火車站方向，途中還造成一名機車騎士受傷。有人目睹，該名男子疑似想要「撞火車」，隨後在暖暖平交道跑上鐵軌，被駛來的火車撞斃。

請繼續往下閱讀...

事發時，因小貨車高速撞進八堵所，正在值班台值勤的二十四歲警員蘇昱鴻（警專40期）來不及躲開，直接遭到撞擊，傷勢嚴重且失去呼吸心跳，緊急送醫；二十四歲女警廖訢恬左腿、右額頭擦傷。

徒步跑到暖暖平交道

警方查出，肇事者是住在新北市貢寮區的三十四歲簡姓男子，目前還無法確知他為何衝撞警所。台鐵表示，八堵車站至四腳亭車站間，發生人員闖入軌道導致4248次列車撞擊，宜蘭線部分列車有所延遲。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925（依舊愛我）

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

一輛小貨車昨晚間十時許，突然撞進八堵派出所，造成值班台24歲警員蘇昱鴻（警專40期）送醫不治，另一名警員24歲廖訢恬左腿、右額頭擦傷。 （記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法