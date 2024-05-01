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150公斤男子怒推8旬外婆撞地致死 判刑5年半確定

一、二審皆認定李姓男子符合自首，依傷害直系血親尊親屬致死罪，判處5年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。示意圖。（資料照）

一、二審皆認定李姓男子符合自首，依傷害直系血親尊親屬致死罪，判處5年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。示意圖。（資料照）

2024/05/01 11:08

〔記者張文川／台北報導〕桃園市中壢區重逾150公斤的39歲李姓男子，前年4月晚間要出門上班時，不慎踢倒椅子，同住的外婆持塑膠椅、圓凳丟他，李男一氣之下推倒外婆，導致外婆跌倒，頭部著地撞擊柏油路面，顱內出血身亡。李男留在原地等警消到場並坦承推人，一、二審皆認定符合自首，依傷害直系血親尊親屬致死罪，判處5年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，2022年4月21日晚間10點多，李男正要出門上班，不小心踢倒椅子，致使外婆不滿而持塑膠椅、木頭圓凳及拖把，在屋外柏油路對李男丟擲、揮打。

170多公分、150多公斤重的李男，起初只閃躲、未抵抗，直到外婆拿拖把打他的腳，他一怒之下推倒80多歲、150多公分高、僅重40幾公斤的外婆往後仰倒，後腦勺撞擊柏油路面，致外傷性顱內出血，李男抱著外婆等救護車和警方到場，經送醫急救仍於隔天不治。

李男坦承動手，供承當時他踢到外婆慣坐的小凳子，惹外婆生氣而丟他東西，他才情緒失控回推，沒想到竟造成外婆倒地不起，天人永隔，他無意致死或傷害，只是正當防衛，請求減刑。

桃園地院一審認為，李男正值壯年，身形壯碩，8旬外婆年邁嬌小，體型相差懸殊，且長輩死因有很多是跌倒，稍一踩空跌倒就很有可能攸關性命，遑論遭以外力猛力推。

監視器畫面顯示，外婆丟擲物品時，李男的確站著不動，直到外婆拿拖把打他膝蓋時，李男突然用力推外婆上半身，法官判定他是氣憤出手，明知外婆年邁行動緩慢，造成她猝不及防而跌倒撞地，有傷害的間接故意，不構成正當防衛，但符合自首。

法官審酌，警方到場時，李男抱著外婆坦承推人致傷，符合自首，且其胞弟也希望從輕量刑，已和解，故依傷害直系血親尊親屬致死罪量刑5年6月。高等法院、最高法院都維持原判，判刑5年半定讞。

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