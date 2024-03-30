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男遭水溝孔蓋紗網绊倒受傷提國賠 法官判高市府須賠2萬8千餘元

黃姓男子在85大樓一帶走路時被水溝孔蓋紗網跘倒受傷提告國賠，高市推責怪他自己沒看路。（翻攝Google地圖）

黃姓男子在85大樓一帶走路時被水溝孔蓋紗網跘倒受傷提告國賠，高市推責怪他自己沒看路。（翻攝Google地圖）

2024/03/30 12:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓男子走路經過高市85大樓一帶時，被水溝孔蓋紗網绊倒受傷，他提告請求國賠18萬餘元，高市府雖然承認管理有所欠缺害市民受傷，但認為砂網破損面積佔人行道1/3，是黃男沒有注意閃避才會跌倒，但法官發現，紗網破損處遭塵土覆蓋，肉眼難以發現，不該苛責民眾，因此判高市府應賠2萬8千餘元。

判決指出，2022年3月30日傍晚6點多，黃姓男子走路經過三多四路85大樓公車站牌附近人行道時，被破損的水溝孔蓋紗網跘倒，導致鼻部、右掌部、雙膝等部挫傷，黃男認為高市府水利局沒有做好管理，害他受傷後無法工作，因此提告國賠求償18萬餘元。

高雄簡易庭審理時，高市府承認管理有所欠缺害市民受傷，破損紗網寬度及面積佔人行道僅約1/3至1/4，黃男自己沒有注意到路面狀況加以閃避，應該也要負過失之責。

法官認為，根據現場照片顯示，人行道路面、水溝孔蓋及紗網破損處均遭塵土覆蓋，且紗網破損處面積不大，外觀並不明顯，加上人行道右側設置施工護欄，黃男靠左行走時，天色昏暗，難以苛求黃男行經人行道時注意腳下有紗網破損並做出閃避動作，因此根據相關醫療單據，判高市府賠2萬8千餘元，可上訴。

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