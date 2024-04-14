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青山瀑布步道婦人健行跌倒撞破頭 消防隊員登山救援

消防隊員給予葉婦包紮止血後，協助她走出山區，送往醫院救治。（記者吳昇儒翻攝）

消防隊員給予葉婦包紮止血後，協助她走出山區，送往醫院救治。（記者吳昇儒翻攝）

2024/04/14 18:32

〔記者吳昇儒／新北報導〕40多歲葉姓婦人今日與丈夫和孩子一起到新北市石門區青山瀑布步道健行，3人返程時，葉婦卻不慎滑倒，頭部受到撞擊流血，葉婦丈夫趕緊撥打119求援。消防局下午3時16分獲報後，立刻派員前往救援。救護人員於下午4時40分接觸到患者，給予包紮止血後護送患者下山，並送往淡水馬偕醫院救治，暫無生命危險。

新北市消防局接獲葉妻丈夫電話指出，自己的妻子走路時跌倒撞到頭部，頭部流血但已經暫時止住，意識清醒，但無法行走。消防局派遣金山中隊、石門分隊、三芝分隊，共6車9人，前往救援。

消防隊員集結後，於下午4時40分接觸到葉姓患者，經救護人員初步包紮後，確認她已能行走，隨即協助攙扶下山。一行人於晚間5時17分安全下山，由救護車送葉婦到淡水馬偕醫院救治。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田呼籲，從事登山戶外運動應結伴同行，假設遇到危險或身體不適才能有同伴在第一時間電話求救或作緊急處置。如果不幸發生意外情況，應立即撥打119或110報案，提供正確的人事時地物等情資，才能讓救援能輛迅速到位。

救護人員給予葉婦包紮止血。（記者吳昇儒翻攝）

救護人員給予葉婦包紮止血。（記者吳昇儒翻攝）

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