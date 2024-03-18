伸手救友…三貂嶺健行 墜崖雙亡

消防隊員將傷者搬運下山，送醫搶救。 （記者吳昇儒翻攝）

2024/03/18 05:30

〔記者吳昇儒／新北報導〕六十多歲郭姓、連姓男子昨天與四名友人到新北市三貂嶺周邊山區健行時，因一時不慎跌落六層樓高的山崖。消防隊員趕抵救援時，兩人已無呼吸、心跳，雖迅速將傷者搬運下山送醫搶救，但最終仍不治。

新北市消防局昨下午接獲民眾報案指出，位於三貂嶺第二、三瀑布間路段，有兩名男子跌落六層樓深的山崖；消防局立刻派員前往搶救，抵達時發現兩人已無生命跡象，但仍迅速將人搬運下山送醫搶救。

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警方初步調查，六十八歲連姓男子及六十九歲郭姓男子與四名友人相約登山，下山時其中一人不慎從步道上跌落，另一人伸手搶救時也一同墜落。

出事地點 步道突然縮小

同行的女性友人指出，走到出事地點時，步道突然縮小，隔沒多久就聽到後方同伴大喊有人掉下去，前往查看時，已見連、郭二人已墜崖，因兩人走在隊伍後面，不知道掉下去時發生的狀況。當地人士則表示，事發地點是早年民眾自行敲打成的石階，路幅並不寬敞。

連、郭二人送醫院時，仍未恢復生命跡象，經醫護人員搶救後，宣告不治。新北市瑞芳警分局也派員前往案發現場採證，並報請基隆地檢署檢察官相驗，釐清兩人死因。

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