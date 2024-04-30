警上門查毒！內褲哥破窗跳樓躲夾縫 受不了大雨跳牆衰被逮

中壢警旅館查毒，內褲哥衝破門窗跳樓躲建物夾縫、受不了大雨狂下跳牆衰被逮。（記者李容萍翻攝）

2024/04/30 21:32

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局興國派出所今（30日）下午4點許，因偵辦毒品案件循線得知34歲郭姓男子與26歲吳姓女友藏匿於中壢區新興路某旅館內，立即前往查緝，未料郭男開啟房門後見員警表明身分，雙方發生拉扯，過程中，郭男趁著上衣被員警扯下之際，一時緊張趁隙以助跑方式衝破2樓門窗後跳脫逃逸；吳女直擊過程當場傻眼，先是愣在現場說不出話來，不久見員警於房內查獲第二級毒品安非他命2小包、毒品咖啡包2包及吸食器、夾鏈袋等證物後，神情無奈向警方坦言她都認了。

而郭男跳窗後，一直躲藏在隔壁另一旅館的建築物夾縫內，5名員警在附近找人，苦找不到人，下午4點許中壢地區狂下大雨，郭男因為只穿了一條內褲，且頭部和身體多處被破窗玻璃割傷，強忍傷口疼痛，於下午5點許認為警察找不到他應該離開了，於是站在該夾縫身手俐落地從約1.5公尺高鐵皮圍籬躍下，因該後站路段人來人往，人在附近的員警得知有人狼狽跳牆後，用跑百米速度衝到現場，以優勢警力將郭男壓制在地。

請繼續往下閱讀...

警方順利逮人後，把一身是傷的郭男帶至醫院治療，全案訊後警方將郭、吳這對毒鴛鴦依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

中壢警旅館查毒，內褲哥衝破門窗跳樓躲建物夾縫。（記者李容萍翻攝）

中壢警旅館查毒，內褲哥衝破門窗跳樓逃逸，讓獨留房間的吳女相當傻眼。（記者李容萍翻攝）

員警於房內查獲第二級毒品安非他命2小包、毒品咖啡包2包及吸食器、夾鏈袋等證物後。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法