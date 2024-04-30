BMW遭偵防車前後包抄 雲林警逮3詐團成員

虎尾警分局警員將車上兩名詐團成員逮捕。（圖由讀者提供）

2024/04/30 16:30

〔記者李文德／雲林報導〕44歲陳姓男子在網路上看見股票投資詐騙，前後共面交4次損失已近400萬元。近日向朋友籌資投資時，經提醒才知受騙，向警方報案。虎尾警分局將計就計，以面交66萬元金額，成功釣出22歲陳姓女車手及34歲林男、33歲丁嫌。孰料嫌犯一度企圖開著BMW衝出重圍，所幸警方偵查車前後包抄，順利將3人逮回。

據了解，陳男因看到臉書上貼文指稱「名人推薦投資股票」，留言諮詢後加入LINE投資群組，經由內部訊息，前前後後與車手面交4次，包含現金140多萬元，1公斤金條，估計損失近400萬元。

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想不到今日投資群組又通知陳因「抽中股票」，但需再投入2000萬元才能領取。於是陳男四處找親友籌資，經朋友不斷勸說才驚覺受騙，憤而向虎尾警分局報案。

警方立即成立專案小組，並將計就計，引蛇出洞。以欲再度面交66萬元現金，成功在超商緝獲陳女；另在附近觀察發現1輛可疑的BMW，不動聲色以偵防車前後包夾。

車內的林、丁兩人見警方圍捕，企圖衝撞偵防車逃出生天，不過因輪胎空轉磨擦冒出大量白煙，兩人最終敵不過警力優勢遭逮捕。

警方表示，幸人員平安，無人受傷，順利將3名嫌犯逮捕，並在車上起獲出K他命毒品。全案則依詐欺、洗錢、毒品等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

分局長吳正文提醒民眾，勿輕信社群平台廣告及名人投資訊息，尤其絕對不能相信不知名的第三方平台，要求加LINE進入投資教學群組一定是詐騙，有疑慮立即撥打165反詐騙專線諮詢。

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警方偵防車前後包抄，將詐團成員駕駛的BMW圍主。（圖由讀者提供）

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