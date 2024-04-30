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國1南向內壢段5車連環撞 1乘客頭暈送醫幸無大礙

國1南向內壢段5車連環撞，1乘客頭暈送醫幸無大礙。（記者李容萍翻攝）

國1南向內壢段5車連環撞，1乘客頭暈送醫幸無大礙。（記者李容萍翻攝）

2024/04/30 15:37

〔記者李容萍／桃園報導〕國道1號南向58.1公里內壢路段，今（30日）上午11點36分，發生5輛車的連環追撞事故，36歲游姓男子駕駛大貨車，疑似未保持安全距離先擦撞外側護欄後，接著撞擊前方1輛轎車，再波及到另3輛轎車、小客貨車及聯結車，這起事故造成小客貨車上乘客頭暈不適，送醫無大礙，相關5輛車的駕駛酒測值皆為0，現場事故於中午12點42分事故排除恢復通車。

國道公路警察局第一公路警察大隊近午接獲國道1號南向58.1公里內壢路段，有多車事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心及119派消防車、救護車，警消到場後一一檢傷，其中小客貨車乘客頭暈身體不適送聯新國際醫院就醫後無大礙。

國道警方表示，游男駕駛大貨車，疑似未保持安全距離先擦撞外側護欄後，先撞擊前方47歲吳男駕駛的轎車，再波及36歲吳男駕駛的轎車、52歲黃男駕駛的小客貨車及44歲郭男駕駛的聯結車，其中小客貨車上35歲尤姓乘客頭暈身體不適，送醫後無大礙。

至於事故詳細肇事原因，有待警方進一步調查釐清。

國道警方呼籲用路人，應遵守交通安全規則依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以維護行車安全。

國1南向內壢段5車連環撞，1乘客頭暈送醫幸無大礙。（記者李容萍翻攝）

國1南向內壢段5車連環撞，1乘客頭暈送醫幸無大礙。（記者李容萍翻攝）

國1南向內壢段5車連環撞，1乘客頭暈送醫幸無大礙。（記者李容萍翻攝）

國1南向內壢段5車連環撞，1乘客頭暈送醫幸無大礙。（記者李容萍翻攝）

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