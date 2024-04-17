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去年查獲大麻1169公斤卻僅逮802人施用 陳建仁：挖掘施用黑數

行政院長陳建仁今日上午至刑事局視察台灣6大緝毒系統去年查緝大麻成果。（記者鄭景議攝）

行政院長陳建仁今日上午至刑事局視察台灣6大緝毒系統去年查緝大麻成果。（記者鄭景議攝）

2024/04/17 14:21

〔記者鄭景議／台北報導〕行政院長陳建仁今日上午至刑事局視察台灣6大緝毒系統去年查緝大麻成果，去年全台共查獲大麻成品重量1169公斤、植株6692株，但查獲施用大麻犯嫌數僅802人，平均一人施用超過一公斤，明顯不合理，顯然存在相當吸食大麻人口黑數，陳建仁指出行政院毒品防制會報擬定「全力遏止大麻擴散」、「挖掘施用大麻黑數」等目標，納入「新世代反毒策略行動綱領」加強辦理。

陳建仁今上午10時許在法務部長蔡清祥、高檢署檢察長張斗輝、行政院政務委員羅秉成及警政署長黃明昭等部會官員陪同下，視察大麻查緝成果，新北地檢署、基隆地檢署及海巡署等單位紛紛展示查緝成果。

包括去年基隆地檢署查獲首例物流員工遭收買，利用碼頭作業流程貨櫃儀檢前的等待時間，破壞封條自貨櫃走私夾藏毒品載運至港區外，以及海巡署查獲台灣最大宗大麻走私案，都向陳建仁一一展示並說明。

陳建仁表示，去年大麻查獲量為1169公斤，相較2021年的240公斤增加了386%，但檢視施用大麻犯嫌數，去年查獲802人，2021年則為639人，兩者相去不遠，顯見仍存在大量施用大麻黑數，針對這個問題行政院將持續推動新世代反毒策略行動綱領，除了與國際緝毒合作精進海上查緝能量，嚴查走私外，也會深化安居緝毒方案，並遏止校園及軍中毒品擴散，讓毒梟沒有販毒空間。

警政署長黃明昭則表示，針對防堵大麻毒品流入國內，警政署除了要求各邊境專業警察機關加強攔檢、偵蒐可疑跨境運輸大麻案件外，並請各地方警察機關全力推動「清源專案3.0」、「社區警政再出發」等工作並結合反毒「友善通報網」的警民合作機制，逐一清查、確認且查處各類可疑涉毒情資，澈底淨化民眾生活環境。

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行政院長陳建仁今日上午至刑事局視察台灣6大緝毒系統去年查緝大麻成果。（記者鄭景議攝）

行政院長陳建仁今日上午至刑事局視察台灣6大緝毒系統去年查緝大麻成果。（記者鄭景議攝）

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