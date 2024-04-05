飛行草本當暗語 大剌剌在蝦皮販毒

員警在蝦皮賣場網路巡邏，發現吳姓男子販賣大麻牟利。 （資料照示意圖，非新聞事件大麻）

2024/04/05 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕經營網拍的男子吳國才於去年五月至七月間，以「飛行草本」等為暗語，於蝦皮賣場販售大麻，員警網路巡邏發現後購入送鑑定，確認是大麻後，上門搜索並予以逮捕，新北地院合議庭斥責吳男竟然在蝦皮賣場販賣大麻牟利，使他人對毒品形成生理成癮性及心理依賴性，戕害國民身心健康，依販售第二級毒品未遂兩罪，判處吳男六年徒刑。

此外，吳男經檢警搜索後，發現他另持有第二級毒品甲基安非他命及伽瑪羥基丁酸，此部分合議庭判他四個月徒刑；可上訴。

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檢警調查，員警是在五月九日及七月二日，喬裝成買家分別以一千兩百元及一千八百元價格，向吳男網購「飛行草本或豪奢草本」商品，等包裹送抵超商後，隨即帶回派出所，全程錄影蒐證拆封，並以大麻檢測試劑套組進行初驗，結果均呈大麻陽性反應，再送往交通部民用航空局航空醫務中心鑑定，確認含有大麻。

吳男辯稱，他是出售「達米阿娜」（一種灌木，具有提升性慾和催情的作用）加入「萜烯」（香氣化合物）的風味劑，不是大麻，至於「達米阿娜」等物則是向蝦皮其他賣家購入，否認販毒。

合議庭認為，包裹並無遭掉包或汙染可能，「達米阿娜及萜烯」又無大麻成分，經員警拆封送驗後也確含有大麻反應，且吳男以「飛行草本、豪奢草本420」等，作為標題販賣大麻，其中「飛行」意味抽完大麻後身體會有飄然狀態，「草本」則是因大麻屬植物的一種，至於「420」為大麻文化中的俚語，用來指吸食大麻，該賣場「毛重一克」天然草本要價一千八百元，與大麻市場行情相當，判定有罪。

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