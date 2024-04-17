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貪警吃案勒索10萬被判刑定讞人跑了 這下再被沒收60萬保證金

因貪污罪被判刑定讞的前警員蔡至恩，因未如期入獄服刑，除遭發布通緝，也被沒收保證金60萬元。（資料照）

因貪污罪被判刑定讞的前警員蔡至恩，因未如期入獄服刑，除遭發布通緝，也被沒收保證金60萬元。（資料照）

2024/04/17 10:33

〔記者溫于德／台北報導〕新北市淡水警分局偵查員蔡至恩（改名：陳宥邑），3年前向涉嫌性騷擾的許男勒索60萬元「吃案費」；最高法院去年9月維持二審見解，依「違背職務收受賄絡」罪對蔡男判刑12月2月定讞。然蔡男至今未到案執行，除被檢方發布通緝，也被聲請末入保證金60萬元，士林地院已裁准。

裁定指出，檢方通知蔡至恩遵期到案入獄執行，並告知逾期會末入保證金，然蔡男未依通知履行，並經檢方發布通緝後，蔡男仍逃匿中，故裁准末入保證金60萬元。

全案源於2021年4月間，偵查員蔡至恩受理女子報案，指控在健身房被許男性騷擾；蔡以快速找到嫌犯為由，改依「傷害案」製作筆錄，未立案也未開立報案三聯單，再以交通過失傷害名義向健身房調閱許男的會員資料，另透過公務電腦查詢許男個資。

5月7日晚間9時許，蔡至恩身穿刑警背心前往許男住處找人未果；許男返家後得知警察找上門，也接到蔡至恩來電，相約深夜11時許碰面。

當晚兩人見面，蔡至恩要求「摸頭費」60萬元，先得手10萬元；然許男之後拒絕再付錢，並向分局檢舉，檢方偵結將蔡男起訴。

一審士院認定蔡男貪污治罪條例藉勢藉端勒索財物罪、偽造文書罪，判刑12年2月；二審高等法院改依「違背職務收受賄絡」罪論處，但刑期不變；最高法院駁回上訴定讞。

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