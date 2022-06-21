不只新北警！涉勾結業者開不實罰單疑貪污 桃園、新竹警也涉案

有租賃業者與一般民眾在監理黃牛牽線下，涉嫌透過白手套向新北、桃園及新竹等地9名員警行賄，並鑽道路交通處罰條例漏洞，請員警配合開不實罰單。（資料照、路透；本報合成）

2022/06/21 17:33

〔記者王定傳／新北報導〕有租賃業者與一般民眾在監理黃牛牽線下，涉嫌透過白手套向新北、桃園及新竹等地9名員警行賄，並鑽道路交通處罰條例漏洞，請員警配合開不實罰單，讓已被吊扣的牌照變成吊銷，藉此手法，車主僅需繳交違規罰鍰後即可領取新牌照上路，新北地檢署今指揮調查局新北市調查處等單位發動搜索，約談9名涉案員警、其餘被告、證人共79人，全案朝貪污治罪條例收賄罪或圖利罪嫌偵辦。

依道路交通處罰條例規定：「在道路上蛇行或以其他危險方式駕車」、「行車速度，超過規定最高時速60公里」等行為，可吊扣汽車牌照6個月。

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檢調調查，有民間租賃業者與一般民眾，在監理黃牛牽線下，涉透過白手套向新北、桃園及新竹等地9名員警行賄，請員警配合開立虛偽不實的「已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛」罰單，讓牌照被吊銷，藉此手法，車主僅需繳罰鍰後即可領取新牌照上路。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官楊唯宏今日指揮新北市調查處、內政部警政署政風室、新北市警察局及新北檢重案組檢察事務官，持29張搜索票，搜索新北市政府警察局樹林分局三多派出所、樹林派出所、桃園市政府警察局平鎮分局警備隊、新竹縣政府警察局竹北分局六家派出所、凱銳汽車代檢廠等處所及被告等住居所，查扣手機、電腦主機等證物，並約談被告38名、證人41名到案，以釐清確認相關案情。

新北地檢署。（資料照）

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