為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

8旬失智老婦深夜出門 家人追出目睹她走斑馬線遭撞死

陳男未禮讓行人，撞死過斑馬線的老婦還害自己得去坐牢。（民眾提供）

陳男未禮讓行人，撞死過斑馬線的老婦還害自己得去坐牢。（民眾提供）

2024/04/17 10:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄81歲吳姓老婦疑似失智半夜離家，家人追出，看到她走在斑馬線上欲穿越九如一路，卻遭19歲陳姓男子騎機車撞上，吳婦當場失去心跳，送醫搶救仍不治身亡。檢警查出陳男無照駕駛，且車禍發生時有超速，法官依過失致死罪判徒刑1年。

判決指出，2022年9月22日凌晨12點多，吳姓老婦突然走出家門，家人查覺後，趕緊從後方跟上準備帶老婦回家，沒想到家人眼睜睜看著吳婦走在九如一路、慶雲街的斑馬線上，遭陳姓男子騎機車撞上，吳婦當場失去心跳，送醫搶救仍不治身亡。

而陳男撞上吳婦後在地上翻滾了好幾圈，安全帽也當場噴飛，身上有多處受傷，但意識清楚，酒測值為零。檢警調查時，發現陳男沒有考領駕照，且車禍路段限速50公里，陳男當時車行速度為60.9公里，已明顯超速。檢警研判，當時路口號誌為閃光黃燈，陳男未暫停禮讓走在行人穿越道上的行人才會釀出這場禍事。

高雄地院審理時，陳男坦承犯行，法官認為車禍發生時的天候狀況良好，視距良好，客觀上並無不能注意的情事，因此認定陳男要為吳婦的死負責，加上他無照肇事，依過失致死罪判刑1年，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
澎湖2機車小擦撞 男騎士腳掌竟遭車身破裂鐵條插入
2024/04/16 14:18

澎湖2機車小擦撞 男騎士腳掌竟遭車身破裂鐵條插入
今年前3月高雄輕軌13起誤闖軌道 議員指標示不清
2024/04/17 09:43

今年前3月高雄輕軌13起誤闖軌道 議員指標示不清

愛河灣媲美巴黎左岸 享法式浪漫生活
屏東鹽埔2砂石車嚴重車禍 釀1死1傷
2024/04/16 12:26

屏東鹽埔2砂石車嚴重車禍 釀1死1傷
國一東湖段拖板車連環撞 雙向6線道一度大打結
2024/04/16 23:53

國一東湖段拖板車連環撞 雙向6線道一度大打結

營養師：早餐喝豆漿 避免蛋白質攝取地雷
南投騎士酒駕自撞電線桿 人車倒地送醫
2024/04/17 08:38

南投騎士酒駕自撞電線桿 人車倒地送醫
苑裡重劃區又有車禍！ 電動機車車頭撞爛
2024/04/17 10:03

苑裡重劃區又有車禍！ 電動機車車頭撞爛
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播