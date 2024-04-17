8旬失智老婦深夜出門 家人追出目睹她走斑馬線遭撞死

陳男未禮讓行人，撞死過斑馬線的老婦還害自己得去坐牢。（民眾提供）

2024/04/17 10:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄81歲吳姓老婦疑似失智半夜離家，家人追出，看到她走在斑馬線上欲穿越九如一路，卻遭19歲陳姓男子騎機車撞上，吳婦當場失去心跳，送醫搶救仍不治身亡。檢警查出陳男無照駕駛，且車禍發生時有超速，法官依過失致死罪判徒刑1年。

判決指出，2022年9月22日凌晨12點多，吳姓老婦突然走出家門，家人查覺後，趕緊從後方跟上準備帶老婦回家，沒想到家人眼睜睜看著吳婦走在九如一路、慶雲街的斑馬線上，遭陳姓男子騎機車撞上，吳婦當場失去心跳，送醫搶救仍不治身亡。

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而陳男撞上吳婦後在地上翻滾了好幾圈，安全帽也當場噴飛，身上有多處受傷，但意識清楚，酒測值為零。檢警調查時，發現陳男沒有考領駕照，且車禍路段限速50公里，陳男當時車行速度為60.9公里，已明顯超速。檢警研判，當時路口號誌為閃光黃燈，陳男未暫停禮讓走在行人穿越道上的行人才會釀出這場禍事。

高雄地院審理時，陳男坦承犯行，法官認為車禍發生時的天候狀況良好，視距良好，客觀上並無不能注意的情事，因此認定陳男要為吳婦的死負責，加上他無照肇事，依過失致死罪判刑1年，可上訴。

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