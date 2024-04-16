澎湖2機車小擦撞 男騎士腳掌竟遭車身破裂鐵條插入

澎湖發生機車車禍，男性騎士被機車鐵條貫穿腳掌。（澎湖縣政府消防局提供）（記者劉禹慶攝）

2024/04/16 14:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣今（16）日發生一起機車對撞車禍，原本只是小擦撞，但機車碎裂鐵條，竟貫穿男騎士左腳腳掌，消防局人員趕抵現場，緊急用油壓剪剪斷鐵條，將男騎士送往三總澎湖分院搶救，另一受傷女騎士則送往衛福部澎湖醫院，警方正調查肇事原因，釐清責任歸屬。

澎湖縣消防局今日上午11時58分接獲民眾報案指稱，馬公市同和路雅霖飯店前發生機車擦撞車禍，傷者2名，其中1名男性傷者，被機車腳踏板斷裂之鐵條插入左腳腳掌，躺在現場動彈不得，表情相當痛苦，請求派遣人車前往救援。

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消防局獲報後，立即派遣馬公分隊救助器材車及救護車共3車7人前往現場搶救，由分隊長許乃文負責指揮。勤務人員到達現場檢視傷者狀況後，即利用電動油壓剪剪斷穿刺進左腳掌鐵條，給予左腳掌包紮、止血、長背板固定，往送三軍總醫院澎湖分院急救。

另一名26歲女性傷者右額頭腫脹，右手腕腫脹，左腳擦傷，給予頸圈固定、清洗傷口、包紮、止血，送往衛生福利部澎湖醫院救援。雙方肇事原因，由馬公警分局交通分隊進行現場繪圖、測量，並針對機車騎士分別進行酒測及筆錄，以釐清車禍責任歸屬，便於日後車輛損壞、醫藥費賠償等後續事宜處理。

救護車分別將受傷男女騎士，分送三總及澎湖醫院。（澎湖縣政府消防局提供）（記者劉禹慶攝）

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