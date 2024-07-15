屏東補習班負責人涉性侵仍招生 縣府重罰25萬可連續裁罰

屏東翌勝補習班負責人涉性侵案勒令停業仍招生，縣府開罰。（圖取自網路）

2024/07/15 13:06

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市翌勝文理短期補習班因涉性侵案件，屏東縣政府廢止該補習班立案許可並公告註銷立案證書，但該補習班仍然繼續招生，因此縣府依據補習及進修教育法第24條規定，裁處其負責人25萬元最高罰鍰，後續仍不遵令停辦者，將按日連續處罰，並得將所使用之器材、設備沒入。

屏東縣政府於111年3月初接獲臺北市政府社會局通知私立翌勝補習班之教師疑涉有性別事件，提送屏東縣性別平等教育委員會審議，後112年1月完成調查報告。今年4月22日接獲高雄地檢署提供補習班教師涉性侵害案件起訴書，縣府以該補習班以負責人違反性別事件，廢止該補習班立案許可並公告註銷立案證書，並函請教育部對該補習班負責人違反性別事件廢止該補習班及當事人永久不得擔任補習班負責人或教職員工進行複核並登錄「全國不適任教育人員通報及查詢系統下設補習班不適任人員專區」。

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今年7月初接獲電話檢舉該班仍有招收學生營業之情形，查核發現招牌看板仍懸掛，且有15名學生進入該建築物，7月12日再接獲社會處通報該補習班負責人再次疑涉性別事件，基於保障兒少安全考量，依據補習及進修教育法第24條規定，裁處其負責人25萬元最高罰鍰，倘後續仍不遵令停辦者，將按日連續處罰，並得將所使用之器材、設備沒入。

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