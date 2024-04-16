大甲媽遶境彰化沒聽到鞭炮聲 消防開142張勸導單、零開罰

大甲媽6日在彰化市遶境時，有信徒欲以吊車吊掛鞭炮方式施放爆竹煙火，消防員勸導後，改以吊掛紅布條祈福。 （資料照）

2024/04/16 14:34

〔記者湯世名／彰化報導〕靜悄悄！今年大甲媽在彰化縣遶境，許多信眾備妥鞭炮迎接，經消防人員苦口婆心勸導，信眾都能配合將鞭炮收回，僅有零星鞭炮聲，讓進香客「幾乎沒聽到鞭炮聲」，消防局共開出142張勸導單，取締件數0，施放量創歷年最少紀錄，還給民眾一個「安靜的大甲媽之夜」。

消防局統計，今年共出動車輛103車次、機車26車次，消防人員176人次、義消防宣20人、支援警力45人次、宣導民眾人數6710人、沿途勸導並開立宣導單142張。受理檢舉案共5件，經派員前往查察及勸導後，無違法爆竹煙火情事，開罰件數0。

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今年參與護轎維安勤務的員警指出，大甲媽南下遶境或回鑾，印象中晚間10點過後在彰化市沒有聽到鞭炮聲，整個遶境活動也沒有鬥毆滋事，一路都很順利。有居民則說，晚間10點過後幾乎聽不到鞭炮、煙火聲，往年彰化市民生地下道的鞭炮、煙火秀都不見蹤影，媽祖鑾轎所經之處多呈現「靜悄悄」景象，讓他們一夜好眠。

消防局表示，往年大甲媽遶境經過彰化縣，不少陣頭都會施放爆竹、煙火迎接大甲媽祖鑾轎，尤其是彰化市區宛如不夜城，熱鬧空前，但也被民眾批評嚴重製造噪音、空污，因此縣府、消防局從2018年起即展開宣導、取締，施放爆竹、煙火情形年年減少，近年來更是幾乎絕跡，今年施放量不僅創歷年最少紀錄，扣留、沒入的爆竹煙火數量也為0。

大甲媽在彰化縣遶境時，消防局人員全程緊盯有無違法施放爆竹煙火。（資料照）

大甲媽在彰化縣遶境時，消防局人員全程緊盯並宣導勿違規施放爆竹煙火。（資料照）

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