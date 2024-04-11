台中砂石場被檢舉竟派人到住戶家外「泡茶」 恐嚇讓你斷手斷腳

台中霧峰象鼻路砂石場噪音、空污影響民眾生活被檢舉，今天和住戶發生衝突出言恐嚇，住戶警方報案提告。（記者陳建志攝）

2024/04/11 16:56

〔記者陳建志／台中報導〕台中市霧峰區象鼻路一家砂石場碎石作業造成噪音、空污及震動，嚴重影響附近民眾生活，住戶向環保局檢舉，環保局派人在李姓住戶家駐點，疑引起砂石場不滿，砂石場黃姓、朱姓友人今天（11日）出現在李姓男子住家外面，李男報案雙方發生衝突，砂石場林姓經理更嗆聲「要讓你斷手斷腳」、「讓你無法在此立足」，李男提告恐嚇。

李姓住戶說，砂石場作業時出現噪音、空污，影響住戶安寧，環保局接獲檢舉，約10天前開始派人在他家駐點偵測，砂石場不敢營業，今天上午8、9點一輛轎車停在家門前，車上坐了黃姓（43歲）、朱姓（52歲）男子，他覺得不友善，向警方報案。

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李男說，後來砂石場有人出來說，這2人是他們的朋友，累了在那邊休息。2人沒走，還有人架起洋傘，他又向警方報案，後來砂石場林姓經理對他狂罵三字經，還放話「要讓你斷手斷腳」、「讓你無法在此立足」、「明天要叫更多人來這裡泡茶」，讓他擔心自己和家人生命財產受到威脅，向警方提出恐嚇告訴。

民眾黨市議員江和樹接獲陳情到場，認為砂石場噪音影響民眾安寧，民眾檢舉業者卻侵門踏戶到民眾家恐嚇「要讓你斷手斷腳」，還要求刪掉錄音，這種行為不該出現在台中，要求市府要嚴正看待，警方更要依法處理，他也要求環保局應該用最新的法令檢視砂石廠相關營運是否合法。

民進黨市議員張芬郁則抨擊，盧市府團隊只會以民調高滿意度粉飾太平，無視居民切身之痛，霧峰象鼻路居民長期忍受砂石廠噪音和空氣水污染，只能持續不斷陳情檢舉，已經長達1年時間，市府無法為民主持公道，任憑業者違法濫用農地、水利地，今天竟發生業者囂張恐嚇居民，還點名在地多位民代，目無法紀，她要求市府貫徹執行公權力。

霧峰分局警方說，接獲報案後派人到場，李男已提出恐嚇告訴，警方已經請砂石場李姓負責人、林姓經理及在場黃姓、朱姓友人到警局進行了解，會依法偵辦。

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