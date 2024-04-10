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北市寧夏夜市驚見火爆場面 懷疑被隔壁檢舉竟砸店

王男拿起椅子砸店。（記者王冠仁翻攝）

王男拿起椅子砸店。（記者王冠仁翻攝）

2024/04/10 15:48

〔記者王冠仁／台北報導〕許姓老闆在台北市寧夏夜市經營燒烤店，平時會在店旁騎樓擺桌椅供客人使用，但該處騎樓近來遭人檢舉違規占用，許的生意因此受到影響。許認為是在旁經營冰店的黃姓老闆檢舉，氣得夥同王姓員工前往理論，王為了幫許出氣，居然拿椅子砸店，嚇壞逛街民眾。警方隨即也將許、王2人依法送辦。

警方調查，許姓老闆在寧夏夜市內販售燒烤，黃姓老闆則經營冰店，兩人都在夜市內討生活，彼此都知道對方。許姓老闆經營的燒烤店，平時會將桌椅擺放在附近騎樓，供內用客人使用，但近來頻頻遭人檢舉違規占用騎樓營業，轄區警方接獲檢舉後，就會前往現場要求清除佔用騎樓的桌椅，許的生意因此受到影響。

許對於檢舉案懷恨在心，且認為是在隔壁經營冰店的黃姓老闆所為，他氣得在本月6日凌晨0時許，帶著王姓員工前往理論。雙方一言不合，王氣得拿起椅子相黃姓老闆的冰店冰櫃砸去，導致冰櫃玻璃破碎，黃見來者不善，隨即報警。

警方到場後釐清來龍去脈，隨即將許、王兩人逮捕，並將他們依恐嚇、妨害名譽、毀損等罪嫌送辦。

大同分局表示，騎樓或商店前的人行道未經許可不可為營業地點，若違反者，將依道路交通管理處罰條例勸導及告發取締，另呼籲民眾遇有糾紛，均應冷靜處理。

王男砸店。（記者王冠仁翻攝）

王男砸店。（記者王冠仁翻攝）

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