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不滿健身房屢發噪音 高雄男自稱刑事局嗆「110是我的屬下」

不滿健身房屢發噪音不改善，高雄男自稱刑事局嗆「110是我的屬下」。（讀者提供）

不滿健身房屢發噪音不改善，高雄男自稱刑事局嗆「110是我的屬下」。（讀者提供）

2024/03/28 09:52

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄某男子不滿健身房屢屢發出噪音干擾，反映多次仍不改善，不僅自稱是「刑事局」，揚言要帶偵查「連」依違反社會秩序維護法查辦，更嗆「110是我的屬下」，還疑似穿高雄市警局苓雅分局刑警背心稱「我會怕警察嗎？」女店員向公司反映，公司向警方報案聲稱被恐嚇。

承辦的高雄市左營警分局強調，調查確認該男子並非警察，他穿印有姓名的刑警背心，也不是苓雅分局員警，正在釐清他的身分。

網路影片為3段串連，大約2分23秒，時間為昨天下午，地點在左營區自由二路。第一段是該男子在門口對櫃檯女店員表示，已多次反映噪音問題，但健身房都沒有改善，自稱「我是刑事局的」、「我下次就帶整個偵查連過來」。

第二段是該男子開門看到女店員疑似用打電話報案，他說「沒有用啊」、「你們要這樣玩，下次我就用社維法辦妳」，更強調「你叫110他還是不能說什麼，因為他是我的屬下」。

第三段則是該男子疑似穿刑警背心，聲稱「我會怕警察嗎」，若再持續發出噪音，「就用社維法辦妳」。

警方表示，健身房昨天深夜派員向新興分局中山派出所報案，再轉報左營分局新莊派出所，今天上午已派員約談該男子釐清案情。

警方強調，初步過濾影片，該男子可能及刑法第158 條「冒充公務員而行使其職權者，處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金」，以及第159條「公然冒用公務員服飾、徽章或官銜者，處1萬5000元以下罰金」規定。

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