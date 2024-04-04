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新竹渣男偷錄與女友交歡過程勒索分手費 被逮得花百萬和解

新竹渣男偷錄與女友交歡過程勒索分手費。（情境照）

新竹渣男偷錄與女友交歡過程勒索分手費。（情境照）

2024/04/04 08:57

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹30歲陳姓男子與女友小美（化名）交往期間，多次偷錄雙方性交過程，結果二人分手後，陳男竟無恥地以這些影片，向小美恐嚇勒索「分手費」4萬元，小美選擇報警偵辦，最後陳男不僅以100萬元和解，還遭新竹地院判刑。

法官調查，陳男與小美交往期間，未經同意即以手機竊錄2人性交影像，並存放於電腦內。

後來2人分手，去年9月5日陳男向小美要脅索取分手費4萬元，並接續傳送「影片我慢慢看看爽了上傳」、「真會吹啊」等文字訊息，及傳送小美裸照及「照片很性感」等文字訊息給小美，致使小美心生畏懼，嚴重影響其日常生活。

後來小美將陳男封鎖並報警處理而未支付款項，致恐嚇取財未能得手。檢警於去年10月4日持搜索票前往陳男住處搜索，查扣相關證物。

法官審酌2人原為男女朋友關係，陳男未經小美同意即擅自竊錄性影像，嗣後分手即以此恐嚇索取財物、又持續傳訊騷擾，使被害人長時間陷於恐懼狀態，足認其犯罪動機、目的、犯罪手段、犯罪所生之損害均甚嚴重，然因雙方已以100萬元達成和解，最後依恐嚇取財等罪判刑1年2月，緩刑5年。

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