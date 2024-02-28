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苗栗警搗暴力集團查獲仿手榴彈 24歲首腦羈押禁見

警方查扣鋁棒、仿手榴彈爆裂物及手機等證物。（警方提供）

警方查扣鋁棒、仿手榴彈爆裂物及手機等證物。（警方提供）

2024/02/28 10:32

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣24歲陳姓男子，涉嫌自組聚合組織，進行囚禁、砸店等暴力討債的不法行徑，橫行頭份、竹南地區，經警蒐證，26日兵分多路執行搜索，拘提陳男等4人到案，並查扣鋁棒及仿手榴彈爆裂物等，全案依妨害秩序、妨害自由、恐嚇取財及毀損等罪嫌送辦，陳男也被羈押禁見。

苗栗縣頭份警分局於去年6月間，接獲線報指出陳男自組聚合組織，多次糾眾恃強，夥同黨羽從事暴力討債等不法行徑，有被害人被強押囚禁恐嚇逼迫財物，還有被害人店面遭持棍棒砸毀恐嚇而交付錢財，橫行頭份、竹南等地區。

頭份警分局偵查隊獲報，組專案小組積極蒐證偵查，並報請苖栗地檢署檢察官張文傑指揮偵辦。歷經8個月蒐證，於26日上午兵分多路前往頭份、竹南等地搜索，並拘提陳男等4人到案，當場查扣鋁棒、手機及仿手榴彈爆裂物等證物。

警詢後，全案依妨害秩序、妨害自由、恐嚇取財及毀損等罪嫌送辦；陳男經檢方向苗栗地方法院遭聲請羈押獲淮。

頭份警分局長林育旺表示，此次行動有效查緝轄內不法聚合份子到案，遏止轄內不法份子囂張氣焰。分局將持續查察不法，全面淨化社會治安。

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