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黃色小鴨吸人潮 網友恐嚇在高流放炸彈勒索4千萬 警：境外IP

黃色小鴨吸引超過200萬人潮，網友恐嚇在高雄流行音樂中心放炸彈勒索4千萬元。（記者陳文嬋攝）

黃色小鴨吸引超過200萬人潮，網友恐嚇在高雄流行音樂中心放炸彈勒索4千萬元。（記者陳文嬋攝）

2024/02/07 15:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕黃色小鴨吸引超過200萬人到高雄朝聖，高雄流行音樂中心臉書貼文下方今被人留言恐嚇安裝遙控炸彈勒索4000萬元，揚言今天下午4時未收到款項將引爆炸彈，警方追查網路帳號為境外IP，加強警戒巡邏場域，全案偵辦中。

高雄流行音樂中心臉書貼文下方今天凌晨被署名「曹浪」網友留言「在高雄流行音樂中心安裝了遙控炸彈，如果不希望引爆炸彈，請在下午4點前準備4000萬台幣，三點半會告知銀行帳戶，如果4點看不到錢，就會引爆炸彈」。

高雄流行音樂中心今通報警方，鹽埕警分局針對「2024冬日遊樂園」周圍場域，已編排場檢、巡邏及定點守望等安全維護作為，基於保護民眾安全為首要考量，會更加落實執行勤務。

警方將針對散布恐嚇貼文嫌疑人依刑法第151條恐嚇公眾罪及刑法第346條恐嚇取財等罪嫌偵辦，深入追查網路帳號為境外IP，全案偵辦中。

花蓮縣考古博物館臉書昨天也有位名字為曹浪的網友前往留言，揚言已在園內放置4顆炸彈，威脅館方在期限內匯款4千萬台幣，而他會在3點30分告訴館方銀行帳戶，時間一到若沒看到錢入帳，將引爆炸彈。館方不敢掉以輕心，第一時間閉館並疏散人群，警方到場對館內外實施安全檢查，所幸未發現爆裂物也無人傷亡。

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