5歲偷東西 媽遭索賠百倍10萬元／店家算恐嚇取財 和解仍判刑

5歲童在娃娃機店摸走玩具，店家威脅百倍10萬賠償得逞，反被恐嚇取財法辦。（圖為娃娃機資料照示意圖，非新聞事件地點）

2024/02/06 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣一名年輕媽媽帶小孩到夾娃娃機台店夾娃娃，不到五歲的幼子居然打開機台櫥窗，偷得總價一千元的巧克力桶和模型飛機。店家劉姓業者報警查獲該婦人，私下要求賠償百倍，恐嚇不賠就要坐牢，婦人照價賠償後反告恐嚇取財，劉男以三萬元和解後，仍被南投地院法官判刑六月，宣告緩刑兩年。

對於娃娃機台店動輒索賠百倍甚至二百倍之價，律師張鈞翔表示，索賠一百倍根本超乎一般的賠償行情，業者走法律途徑民事求償，不可能獲如此高價賠償，建議民眾若有類似遭遇，想尋求和解，最好找有公信力及法律效力的鄉鎮市調解委員會協助。

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南投縣廖姓年輕媽媽去年一月初帶兩名年幼孩子，到南投縣某家娃娃機台店夾娃娃，不到五歲的幼子不知用了什麼方法打開機台櫥窗，偷走一個Hello Kitty巧克力桶及一台模型飛機，總價一千元。娃娃機台店劉姓業者，發現機台內物品有短少，調出監視錄影畫面後報警，警方循線追查到廖婦，請她到分局製作筆錄。

劉姓業者在婦人做完筆錄後離開分局，即在外面攔住廖婦，要其依規定賠償一百倍的損失，恐嚇廖婦不賠就要面臨坐牢，婦人只好同意，約定在某超商交款十萬元並簽和解書，廖婦付款後愈想愈不對，報警控告劉男恐嚇取財。

劉男被南投檢方以恐嚇取財罪嫌起訴後，即找婦人和解，調解時當場賠她三萬元，廖婦同意不再追究刑事責任。南投地院法官審理後以恐嚇取財罪判劉男六個月有期徒刑，因他與婦人和解並已賠三萬元，雖與恐嚇取財的十萬元有差額，但廖婦同意給予劉男緩刑的機會，並拋棄其餘求償權利，因此法官也宣告予以緩刑兩年，不另追徵價額。

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