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兒爭風吃醋被圍毆 黑幫父報仇押人痛毆、拍裸照恐嚇全被抓

桃園市劉姓黑幫分子因兒子爭風吃醋被打，涉嫌夥眾押仇家少年毆打、拍裸照、恐嚇賠償，警方獲報逮捕涉案7人，桃檢偵結起訴。（記者余瑞仁攝）

桃園市劉姓黑幫分子因兒子爭風吃醋被打，涉嫌夥眾押仇家少年毆打、拍裸照、恐嚇賠償，警方獲報逮捕涉案7人，桃檢偵結起訴。（記者余瑞仁攝）

2024/02/06 19:13

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市有黑幫背景的劉姓男子，因就讀國中的兒子遭同齡艾姓少年率眾霸凌毆打，涉嫌透過網路群組下追緝令，夥眾將艾姓少年押到公園脫光衣物拍影片並在群組散布，另將艾、張2名少年約出痛毆一頓後恐嚇30萬元，另押走1名李姓少年毆打恐嚇50萬元，經家長報警追查逮捕劉男等7人送辦；桃園地檢署偵結，將劉父及動手的陳、柯、鄭、黃姓等7人依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌提起公訴，並以劉等人以暴力毆打未成年人、強拍裸照、恐嚇取財，且犯後飾詞狡辯毫無悔意，建請法院從重量刑。

檢警調查，有幫派背景的44歲劉男，因就讀國中的兒子與他人爭風吃醋，去年4月15日晚間10點遭艾、張、林及李姓少年圍堵毆打成傷，劉男獲悉後，於Line社群「桃園努力奮鬥組」號召成員為兒子報仇報，翌日由李姓少年誘出艾並押至桃園區汴洲公園交給劉，將艾毆打一頓後，還令他脫光衣物作出跳舞、拱橋等姿勢錄影，還將影片傳到群組散布。

去年4月17日深夜，劉男又將艾姓、李姓少年約到蘆竹區一間宮廟，張少則由父親陪同到場，劉男夥同手下以徒手或以塑膠袋套頭或撞柱子等方式爆打艾、張等人，並要求各交30萬元賠償，張父擔心兒子在受害，同月27日晚間前往劉的住處交錢。

劉男另於去年5月2日深夜誘出李少，持彎刀恫嚇並由黃姓男子將李少毆打一頓，還讓李少打電話回家要50萬，經李母報警後追出全案。

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