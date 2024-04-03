「現在要找台灣人麻煩 」越男持菜刀嚇台灣「情敵」 判刑7月

台中地院判決郭男徒刑7月，並於刑執行或赦免後驅逐出境。（記者張瑞楨攝）

2024/04/03 15:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕越南男子郭玉和與同為越南籍的阮姓女子是分手的情侶，郭男懷疑阮女與經營電動自行車的台灣籍謝姓男子過從甚密，他先打電話告訴阮女，「現在要找台灣人麻煩，要拿刀去殺人」，阮女嚇得趕緊通知謝男，謝男也把店門鎖上，郭男馳抵後，把菜刀插在褲袋，作勢要拔刀，但很快被警察逮捕，台中地方法院審理時，他全盤否認犯行，法官依恐嚇危害安全罪判刑7月，刑執行完畢或赦免後驅逐出境。

判決書指出，越南籍男子QUACH NGOC HOA（中文名郭玉和），原與越南阮女是情侶，但兩人分手之後，郭男懷疑阮女與台灣籍謝姓男子過從甚密，2022年11月13日晚間，他先打電話告訴阮女，他要「去找台灣人麻煩」，阮女趕緊於當天深夜11時許，致電謝男轉告此事。

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謝男很快把店門鎖上，經數分鐘後，郭男於當天深夜11時28分許，駕駛自小客車抵達，將1把菜刀插在褲子後方口袋，並露出刀柄，在店外徘徊且作勢要拔刀，謝男心生畏懼而報警，警方到場後，郭男欲開車逃離現場，並將菜刀丟置副駕駛座下方，但仍被警方逮捕，扣得菜刀1把。

台中地方法院審理時，郭男辯稱沒有要恐嚇謝男的意思，他當日下午看到阮女的電動腳踏車停在謝男店門口，他是去查看阮女的電動腳踏車是否仍停在那邊。

謝男則作證說，阮女是他的客人，但他不認識郭男，當天阮女說，郭男可能會過來、可能會對他不利，而且郭男有喝酒、要來殺他，於是他趕快把門鎖起來，約10分鐘以內，郭男真的就開車來了，但沒有說話，也沒有破壞、挑釁、吶喊或敲門，他看到郭男後面有1個刀柄，刀柄露在外面，插在屁股（褲袋），手放在上面作勢要拔刀。

阮女也說，郭男打電話說，要去找謝男理論，「現在要找台灣人麻煩，要拿刀去殺人」，她打電話通知謝男「老闆，我是越南的，有人要拿刀去找你，你門要關起來」。

法官認為，郭男僅因懷疑阮女與謝男過從甚密，竟於深夜時段至謝男經營的店外，將菜刀放在褲子後方口袋、露出刀柄方式恐嚇，犯罪手法惡劣，時間至少長達4分鐘，時間並不短，且未和解賠償損失，依恐嚇危害安全罪判刑7月，刑執行完畢或赦免後，驅逐出境。

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