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按摩竟要女技師「舔奶頭」 男子被拒出言恐嚇判拘35天

基隆地院近日審結，認定謝男觸犯恐嚇危害安全罪，依法判他拘役35天，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

基隆地院近日審結，認定謝男觸犯恐嚇危害安全罪，依法判他拘役35天，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2024/03/11 14:39

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名謝姓男子去年2月1日下午到某養身館消費，竟在包廂內要求負責按摩的鄭姓女技師舔他的奶頭，但鄭女不願配合。謝男於按摩結束後，對鄭女怒嗆「你找死啊」、「你看你店還要不要開」等語，嚇得被害人報警處理。基隆地院近日審結，認定謝男觸犯恐嚇危害安全罪，依法判他拘役35天，得易科罰金。

檢警調查，謝男於案發當天前往鄭女服務的養身館選擇按摩100分鐘1300元服務。過程中，謝男要求鄭女親吻他的胸部、舔奶頭，進行色情服務遭到拒絕；謝男付款時，認為鄭女服務不周，只支付1千元，雙方因此鬧得不愉快。

謝男更當場拍桌，對著鄭女稱要讓她的店開不下去還嗆對方「你找死啊你」。鄭女心生畏懼，決定當場報警，並提供兩人的對話錄音供警方調查。

鄭女向檢警表示，當時帶著謝男到包廂內按摩，大約過了50分鐘後，對方要求親吻他的胸部，當下就跟對方表示沒有這種服務，而謝男便拒絕後續按摩，也拒絕支付費用。後來跟謝男說明收費原則後，卻被拒絕，他還拍桌宣稱「讓你店開不下去」，隨後稱因為讓他不爽只拿出1千元付款，但因費用應是1300元，故當下拒絕收款，謝男便嗆「你找死啊」，讓自己心生畏懼。

謝男向檢警辯稱，並沒有恐嚇對方的意思，是因為對方鎖門不讓自己離開，加上又拿起電話不知道要通知誰，才會說「你看你店還要不要開」，至於「你找死啊」不是要告訴人真的去死。

檢察官偵訊後認為，謝男因消費時與服務人員發生糾紛，竟出言恐嚇鄭女，已經涉犯恐嚇危害安全罪，依法將他起訴。

法官審理後認為，依照現場雙方對話內容顯示，謝男出言恐嚇鄭女屬實，已讓被害人心生畏懼，已構成恐嚇危害安全罪；考量謝男家境普通、現已退休及其犯罪動機、目的、手段等，判處拘役35天，得易科罰金3萬5千元。

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