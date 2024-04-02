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大甲媽起駕前大掃黑！ 中警逮29名治平對象 扣槍毒、虛擬錢包

太平警方破獲以許男為首的暴力集團，查扣毒咖啡包等贓證物。（警方提供）

太平警方破獲以許男為首的暴力集團，查扣毒咖啡包等贓證物。（警方提供）

2024/04/02 14:40

〔記者許國楨／台中報導〕今年大甲鎮瀾宮媽祖將在5日起駕，為確保遶境活動順利，台中市警局展開為期7天大掃黑，期間除查獲以虛擬幣洗錢的假投資詐團，也瓦解暴力討債集團，將29名治平對象拘提到案，查扣槍彈以及虛擬錢包內985萬元贓款，訊後分依組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌移送法辦。

大甲媽將在5日深夜11時起駕，14日回鑾，台中市警局期前針對欲前往迎接駕20組宮廟、陣頭、團體，強力約制告誡，絕不可發生任何搶轎、暴力行為，並在3月26日至4月1日「自辦掃黑行動專案」，絕不容假借宗教集會、活動製造事端或搶轎鬧事，讓民眾都能歡喜瘋媽祖、迎媽祖，安心齊遶境。

台中市刑大今天表示，經統計，此次查獲治平專案目標4件29人、違反槍砲彈藥刀械管制條例2件2人，共計查扣毒咖啡包466包（重1968.1公克）、K他命1包（重1公克）、改造槍枝2把、子彈44發、空氣槍3把、瓦斯罐1罐、鐵珠1包、武士刀1把、球棒3支、監視器主機、電腦主機、手機22支，500顆USDT泰達幣8、現金31萬餘元等贓證物。

其中太平警方破獲以39歲許嫌為首暴力集團，許嫌與被害友人有債務糾紛，邀對方至酒店商討對其恐嚇、施暴，並強押至汽車旅館強簽本票，案經兵分多路分別在中市太平、大雅、大甲、外埔及苗栗縣卓蘭等地區搜索、拘提查緝10人到案，查扣毒品、空氣槍、武士刀、球棒等贓證物，訊後依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害、毒品等罪嫌移送法辦。

另市刑大偵六隊破獲以32歲黃嫌為首詐欺集團，該集團成立人頭公司從事洗錢，先以假投資手法詐騙被害人面交取款，或要求被害人轉帳至人頭帳戶後，再透過虛擬貨幣多次層轉方式躲避警方查緝及隱匿贓款，計緝獲黃嫌等10人到案，查扣500顆USDT泰達幣、虛擬通貨買賣合約、銀行存摺、提款卡、點鈔機、現金31萬800元等贓證物。

案經法院裁定扣押虛擬錢包內985萬贓款，並依組織犯罪防制條例、詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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市刑大偵六隊破獲黃姓男子為首詐騙集團，扣得相關證物。（警方提供）

市刑大偵六隊破獲黃姓男子為首詐騙集團，扣得相關證物。（警方提供）

警方將相關犯嫌移送法辦。（警方提供）

警方將相關犯嫌移送法辦。（警方提供）

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