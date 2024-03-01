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中警大掃黑 查獲大聲公討債、辣椒水噴下體 還查扣「哀鳳」改造槍

警方查扣iPhone手機造型的改造槍。（警方提供）

警方查扣iPhone手機造型的改造槍。（警方提供）

2024/03/01 17:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑事警察大隊偵四隊等單位，配合警政署「全國同步掃黑、肅槍行動專案」，偵破年齡介於24至28歲，以賴姓男子為首的9名年輕人，涉嫌以「大聲公」廣播催債、強簽本票借據，以及用恐嚇等手段討債，另外，霧峰警分局破獲以27歲張姓男子為首的暴力集團，涉嫌用錢吸收詐欺車手，再把不願加入或想退出的被害人，毆打凌虐恐嚇，甚至在下體噴撒辣椒水凌虐，皆依觸犯組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇或傷害等罪名移送台中地檢署偵辦。

台中市警局刑大並公布上述專案績效，共計查獲治平專案目標9件70人，違反槍砲彈藥刀械管制條例5件6人，查扣制式槍枝2枝、非制式槍枝3枝、模擬槍2枝、子彈56顆、槍枝改造工具1批，查扣的毒品則有愷他命26包（毛重256.61公克） 、毒品咖啡包460包（毛重1305.7公克）。

其中，中市警局刑大偵四隊破獲29歲賴男為首的暴力集團，他涉嫌率領小弟8人（共計9人，年齡24至29歲之間），以「大聲公」到債務人住處附近，大聲音廣播催債「張○○先生，趕快還錢」，或強簽本票、借據與恐嚇等手段討債，警方分別於2月間，於中市大肚、龍井等地區搜索、拘提查緝9人到案，查扣毒品愷他命毛重209.6公克、球棒等證物，依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪名移送中檢。

霧峰分局則是破獲以27歲張男為首的暴力集團，涉嫌以提供生活費，吸收詐欺車手，如果不願加入或想退出，會被張男夥同共犯強押毆打恐嚇，甚至噴撒辣椒水於被害人的下體，警方於中市大里區仁慈街一帶，拘捕張男與共犯7人到案，查扣空氣長槍1支、空氣手槍1支、球棒1支，以及毒品咖啡包60包，毛重169.6公克、愷他命1包，毛重1.36公克，依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇及傷害等罪名移送中檢偵辦。

另外，烏日分局與海巡署苗栗分隊破獲35歲洪姓男子，涉嫌改造槍枝與持有毒品，於台中市沙鹿區鎮南路二段附近查獲改造槍枝2枝、子彈32發及改造工具1批，同時查獲二級毒品安非他命，毛重59.6克，洪男涉嫌改造的槍枝，槍型有罕見的iPhone造型，方便攜帶並掩人耳目，依違反槍砲彈藥管制條例及毒品危害防制條例法辦。

中市警局刑大偵四隊破獲賴男為首的暴力集團，拘捕他與共犯共9人，都是年齡24至29歲之間的年輕人。（警方提供）

中市警局刑大偵四隊破獲賴男為首的暴力集團，拘捕他與共犯共9人，都是年齡24至29歲之間的年輕人。（警方提供）

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