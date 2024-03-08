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南投警掃黑肅槍一把抓 逮8嫌、起出槍枝11把

南投警方就查獲的槍枝進行封存情形。（記者謝介裕攝）

南投警方就查獲的槍枝進行封存情形。（記者謝介裕攝）

2024/03/08 11:15

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣警察局為查緝非法槍械、打擊黑道幫派、淨化社會治安，配合警政署規劃全國同步掃黑、肅槍專案行動，10天來共查獲涉嫌槍砲案4件4人，治平專案1件4人，查扣各類非制式槍械11把及偵破改造槍械場所1處，展現肅槍掃黑成果。

南投縣警察局刑警大隊長蕭榮哲指出，在警局與各分局同仁齊心努力下，查知涉案的田姓嫌犯還疑似持有槍械，遂於專案期間執行搜索，當場於田嫌自小客車內查獲改造手槍1枝及子彈8顆。

而另一名鄭姓嫌犯也被查扣非制式長槍1枝、空氣長（短）槍6枝、槍管零件、砂輪切割機、電鑽及改造工具1批等證物，訊後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

除此，以王姓男子為首共4人的犯罪集團，因賭博糾紛，衍生暴力討債事件，除砸毀被害人自小客車外，也到被害人工作處所投擲石塊及煙霧彈等，行徑大膽目無法紀，也在專案期間被警方查緝到案，訊後，依違反組織犯罪條例等移送南投地檢署偵辦。

南投縣警察局長吳耀南說，檢肅槍枝係治安維護重點工作事項，警方將持續強化查緝非法槍械力道，秉持「嚴查究辦、溯源刨根」原則，不容黑道幫派危害社會治安。

南投警方執行專案起出各式槍枝，繳出掃黑肅槍成果。（記者謝介裕攝）

南投警方執行專案起出各式槍枝，繳出掃黑肅槍成果。（記者謝介裕攝）

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