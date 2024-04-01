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屏東明揚爆炸案釀112傷 現仍有25人需治療

去年發生的明揚爆炸案釀重大傷亡。（資料照，記者羅欣貞攝）

去年發生的明揚爆炸案釀重大傷亡。（資料照，記者羅欣貞攝）

2024/04/01 10:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕位經濟部科技產業園區屏東園區內的明揚國際公司，去年（2023年）9月22日發生工廠爆炸案，造成10死112傷，其中傷患急性期就醫14項健保不給付的自費醫療費用，原由屏東縣政府協請健保署先行墊付，累計450萬1717元，明揚公司已在2月底支付完款項歸墊；統計目前還有25名傷者需要持續治療。

屏東縣衛生局表示，截至目前傷患由原112人降至25人，包括明揚員工16人、消防員9人，經3月7日召開的明揚事件醫療專家委員會議共識，認為個案醫療急性期已過，後續屬於慢性及復原階段，縣府相關單位已主動聯繫傷患妥善說明，自今天（4月1日）起相關醫療將回歸原健保職災與公傷協助機制。

屏東縣府今天（1日）說明，此次遭遇明揚爆炸事故的職災勞工，於加保有效期間發生職災事故者，應由投保單位明揚公司，提供「職業傷病門診單」或「職業傷病住院申請書」，連同全民健康保險卡及國民身分證或其他足以證明身分證件，向全民健康保險特約醫院或診所申請診療，可免繳交全民健康保險法規定的部分負擔醫療費用，另享有職業傷病住院膳食費30日內的補助。

勞工如因同一事故產生的必要性醫療支出（如健保不給付自費項目），雇主應依勞動基準法第59條規定，予以補償其必需的醫療費用，並於職災醫療無法工作期間，按其原領工資數額予以補償。職災專業服務人員將協助向明揚職災勞工說明，職災醫療書單使用方式及後續就醫程序，並持續追蹤醫治、補償情形與重返職場相關需求，以確保職災勞工之權益。

縣府也指出，消防局辦理因公受傷慰問金申請，補助因公受傷消防人員醫療照護費用，將視同仁實際需要，協助辦理相關醫療照護費用補助申請事宜。此外，社會處也提供電話諮詢、個案訪視、法律扶助、經濟及重建服務；衛生局並持續於全縣36個駐點及社區心理衛生中心專職心理師提供免付費心理諮商服務。

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