屏東明揚爆炸案 左手截肢、傷勢最重消防員治療50天終出院
2023/11/13 10:27
〔記者羅欣貞／屏東報導〕發生在9月22日的屏東明揚國際科技公司工廠爆炸案，事故釀10死110人受傷，包括4名消防員殉職、12名消防員受傷，殉職4名勇消已於本月（11月）8日入祀忠烈祠，至於左手截肢、傷勢最嚴重的盧姓消防隊員，在本月10日出院後，因該事故受傷者全數出院。
爆炸發生當天，重傷的盧姓消防隊員即被送往高雄長庚救治，屏東縣長周春米在事故3天後即前往探視；當時周春米表示，探視截肢的盧姓弟兄時，她可以進到加護病房，感受到其堅強意志「我頻說話他頻點頭、頻安慰他就一直跟我點頭，真的讓我很感動！」
請繼續往下閱讀...
經過50天的住院治療，左手截肢、身體大面積燒燙傷的盧姓消防隊員，終於在本月（11月）10日出院，當天他在臉書PO文表示「我出院了，謝謝我的家人，朋友及關心我的人，感謝大家，這段時間有你們的照顧陪伴及祝福，謝謝你們」；親友們紛紛留言為他加油。
屏東縣政府消防局表示，明揚事故中有4名消防員殉職、12人受傷，傷者中目前5人請假。屏東縣政府也強調，後續醫療和心理支持，縣府團隊會全面協助，請同仁和家屬不用擔心，復原之路既艱辛又漫長，也會全力陪伴。