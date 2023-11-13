屏東明揚爆炸案 左手截肢、傷勢最重消防員治療50天終出院

屏東縣長周春米在事故後曾經進到加護病房探視左上臂截肢的盧姓隊員。（資料照，圖擷取自屏東縣長周春米臉書）

2023/11/13 10:27

〔記者羅欣貞／屏東報導〕發生在9月22日的屏東明揚國際科技公司工廠爆炸案，事故釀10死110人受傷，包括4名消防員殉職、12名消防員受傷，殉職4名勇消已於本月（11月）8日入祀忠烈祠，至於左手截肢、傷勢最嚴重的盧姓消防隊員，在本月10日出院後，因該事故受傷者全數出院。

爆炸發生當天，重傷的盧姓消防隊員即被送往高雄長庚救治，屏東縣長周春米在事故3天後即前往探視；當時周春米表示，探視截肢的盧姓弟兄時，她可以進到加護病房，感受到其堅強意志「我頻說話他頻點頭、頻安慰他就一直跟我點頭，真的讓我很感動！」

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經過50天的住院治療，左手截肢、身體大面積燒燙傷的盧姓消防隊員，終於在本月（11月）10日出院，當天他在臉書PO文表示「我出院了，謝謝我的家人，朋友及關心我的人，感謝大家，這段時間有你們的照顧陪伴及祝福，謝謝你們」；親友們紛紛留言為他加油。

屏東縣政府消防局表示，明揚事故中有4名消防員殉職、12人受傷，傷者中目前5人請假。屏東縣政府也強調，後續醫療和心理支持，縣府團隊會全面協助，請同仁和家屬不用擔心，復原之路既艱辛又漫長，也會全力陪伴。

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