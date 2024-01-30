明揚大火架橋劑爆炸如同154公斤TNT 廠方竟刻意未貼危險標示

供應商處有貼危險貼紙。（屏檢提供）

2024/01/30 16:23

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕明揚大火案造成10死百餘傷，檢方偵結起訴包括董事長在內的明揚6名人員，檢方深入追查發現，從現場磚牆破壞狀況推估，架橋劑爆炸相當於154公斤TNT，但明揚漠視未注意，將生產物料C40-P有機過氧化物D型，超過安全管制存量，且刻意未貼上原有的「危險」標示，完全無視儲放上之危險性。

檢方在後續調查中發現，去年案發前9月初，明揚廠內的購買C40-P照片中，未貼有「有機過氧化物」的火焰警示貼紙，但大火後，檢方在10月前往明揚進貨的吉勝公司，卻發現原料明顯都貼有火焰警示，標註具危險性。

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吉勝公司也稱應明揚公司要求，在紙箱側面上僅貼白色貼紙1張載明「Gisun C40-P NET WT（淨重） 批號」，未貼上載明有機過氧化物安全危險性之火燄標示及警示危險性之安全資料簡表。讓檢方更認定明揚對於原物料倉危險品儲存環境及管制數量亦極度輕忽。

檢方指出，C40-P從去年8月14日放置到爆炸當天，根據氣象署溫度觀測，白天高溫攝氏30度，且紙箱因搬運時碰撞擠壓，或上方重量擠壓變形，導致局部升溫。爆炸當天，C40-P存放數量，高達3棧板3000公斤，遠超過存放管制量100公斤的30倍，致C40-P架橋劑，因存放環境不佳，導致化學反應蓄熱溫度不斷升高，後因蓄熱高溫產生大量白煙從出入口處冒出，產生強烈爆炸及起火延燒。

檢方的專家證人、消防署預防調查組調查鑑定科長葉金梅說，C40-P存放溫度若高於攝氏30度，長期存放會有熱蓄積問題，晚上縱使溫度下降，熱分解反應會慢一點，但長期來看熱分解還是會持續，會達到自燃溫度產生燃燒或爆炸。此案沒有外來火源會產生氣爆、塵爆，唯一火源只剩蓄熱自燃。

另一專家證人高雄科技大學環境與安全衛生工程系特聘教授陳政任，對爆炸過程粉體可燃性分析，從現場磚牆破壞狀況，推估爆炸相當於154公斤TNT炸藥當量。存放場所通風不良，存放把50個箱子堆放一起，中間箱子會更難有對流機會，蓄熱問題更嚴重，是過氧化物最後升溫大量分解主因。

明揚的倉庫內的c40-p沒有貼危險貼紙。（屏檢提供）

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