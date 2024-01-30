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明揚大火》檢調查「沒有射水」 消防小隊長：確定未開水閥

屏東地檢署公布射水疑雲調查結果。（記者羅欣貞攝）

屏東地檢署公布射水疑雲調查結果。（記者羅欣貞攝）

2024/01/30 12:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕去年9月22日發生的明揚大火，造成10死百餘傷悲劇，其中4名屏縣消防員罹難，事發第一時間時任消防局長的許美雪稱是「射水爆炸」，後來才改口「未射水」，檢方今天（30日）公布調查結果，確定當時的確沒有射水。

根據屏東地檢署今天公布調查內容，針對「現場消防員有無噴水？」一事，檢方訊問初期指揮官屏東縣消防局第一大隊屏二隊小隊長陳文川的關鍵內容顯示，檢方問「明揚公司人員除了告知架橋劑外是否還有告知其他應注意情況及事項」，陳文川表示「沒有，我有問他們什麼東西在冒煙，那位長頭髮的男性員工有向我說是架橋劑」，檢方又問「你得知上述訊息後，有做哪些救災準備措施？」陳文川答「我有請他們把廠區乾粉滅火器盡量全部拿到消防車旁邊待命，他們有大約拿出十餘支，我印象中當時15車有架設一條水帶放在地上預備未開啟，其餘人則先著裝（空氣呼吸器）。

檢方續問「你到達明揚公司後到發生爆炸時大約經過多久時間？」陳文川答，「我感覺不到10分鐘」，檢方再問「消防水線是否有開水閥？」陳文川答「我很確定沒有。」

事發當晚第一時間時任消防局長的許美雪指是「射水爆炸」，後來又改口是「未射水」，指是受到明揚誤導；非消防背景的許美雪在去年10月6日罹難消防員聯合公祭後請辭下台，由副局長李彬正暫代，李彬正將於後天（2月1日）真除升任局長。

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