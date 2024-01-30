明揚大火偵結 周春米籲明揚誠實、嚴謹面對刑事與民事責任

屏東縣長周春米針對明揚起訴一案表達縣府立場。（記者羅欣貞攝）

2024/01/30 12:03

〔記者羅欣貞／屏東報導〕發生於去年9月22日、經濟部科技產業園區屏東園區內的明揚國際公司大火案，造成10死百餘傷，檢方偵結起訴包括董事長在內的明揚6名人員，屏東縣長周春米今天（30日）感謝檢方數月來努力的調查，也呼籲明揚誠實、嚴謹面對刑事與民事的司法程序，以及應有的作為，給罹難者、傷者及家屬最完整的交代。

周春米表示，昨天新聞報導說屏東地檢署已經針對明揚大火事件起訴了明揚公司董事長、總經理相關人員，謝謝檢方歷經4個多月來的努力調查、偵查，有了一個偵查的結果，也給了罹難的消防弟兄、罹難的員工、傷者、家屬一個交代，司法的程序目前是走到起訴，後續還是有待法院的審判；縣府在這幾個月的精進作為，包括檢討相關的消防法規、規範等；透過這次的事件，不管是社會各界還有園區的廠商，大家也都充分理解，公司、廠商都要有誠實不能虛偽的義務和責任，後續公部門也會加強這部分的宣導與監督。

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周春米表示，園區的公司所負責的不只是客戶，還有相關的生計，最重要還是要保障員工，大家還是必須在消防方面，符合當初申請的、還有符合現在公司整個的規模，去做一個完備的消防設施，縣府這邊也會負起監督查核的責任。

周春米表示，至於後續縣府還有沒有相關的責任要向明揚追究，在一開始發生的時候，縣府已經針對相關的消防法做了個行政的開罰，明揚也都繳了罰鍰，後續刑事的責任，檢方已經起訴，就有勞法院做最後的判斷，另外民事賠償的部分，明揚也有跟受難者、罹難者家屬進行和解，還不曉得現在是否都已完全和解，明揚還是要非常誠實的、嚴謹的來面對刑事、民事等司法程序，還有相關應有的作為，這才是給大眾、給社會、罹難者、傷者、給家屬一個最完整的交代。

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