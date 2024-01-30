明揚大火1.8億善款 屏東縣府：農曆年前全數發放完畢

屏東縣社會救助金專戶管理運用委員會，去年12月29日召開第4次臨時會的情形。（屏東縣政府提供）

2024/01/30 13:44

〔記者羅欣貞／屏東報導〕去年9月22日經濟部屏東科技產業園區內的明揚國際公司發生大火，造成10死百餘傷，屏東縣政府專戶共收到來自各界善款1.8億餘元，經屏東縣社會救助金專戶管理運用委員會決議，4名罹難消防員每人發給1118萬、6名罹難員工每人517萬；縣府今天（30日）表示，截至目前，部分罹難者善款已經發放，其餘罹難者、傷者部分，將於今年農曆年前全數完成發放。

屏東縣政府社會處表示，「0922火災爆炸災害」專案捐款總計1億8843萬2998元，其中生活扶助金佔1億6359萬1000元，包括指定罹難者3344萬、指定傷者1900萬；扣除指定罹難與傷者、復原重建項目，剩餘款項決議以「罹難者四成、傷者六成」比例分配扶助金。

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至於復原重建項目，共2479萬9850元，包括法律服務與扶助840萬、心理重建150萬、教育資助779萬9850元、緊急扶助金710萬。

社會處說明，扶助金撥付採二階段發放，罹難者10戶，共計7575萬4000元。每戶皆依據家屬意願，採代表領取與個別領取，第一階段已發出指定罹難者家戶之指定捐款7戶、計2403萬，第二階段依據家屬選定代表制或個別領取方式所簽領的領據，於農曆年前進行撥付。

傷者共112人，每位受領者逐一確認採匯款領取或支票領取，預計於今年2月7日前撥發第一階段扶助金1900萬、第二階段扶助金6883萬7000元；共計8783萬7000元，將於農曆年前撥付完畢。

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