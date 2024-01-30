董事長劉安晧6人起訴 明揚公司︰已和罹難者家屬、傷者和解89件

明揚母公司明安集團副理劉彥良說明公司立場。（記者葉永騫翻攝）

2024/01/30 12:15

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東地檢署今天起訴明揚董事長劉安晧等6人並從重求刑，明揚公司表示，尊重檢察官意見，待收到起訴書後，會再與律師研議後續法律程序。明揚公司也強調，目前已完成與罹難者家屬及受傷者和解共計89件（達70.6%），賠償總額已達約新台幣2.4億元。

明揚公司說明，大火發生以來，該公司即積極與相關受災對象進行慰問，並委由律師團與受災對象進行和解。本公司更在第一時間於9月26日成立5億信託基金，做為和解賠償專款專用。截至113年1月29日止，明揚公司迄已進行54場次共129人次的受災訪談，目前已完成與罹難者家屬及受傷者和解共計89件（達70.6%）；純財產損害則已和解151件（達100%）、周邊鄰損亦已和解46件（達100%），目前總和解百分比率為88.5%，賠償總額已達約新台幣2.4億元。目前仍持續與尚未和解之受災對象討論和解事宜當中。

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明揚指出，對於廠內同仁，善盡照顧之責，在10月份時對廠內同仁進行留任意願調查後，依法申請辦理大量解僱計畫，對於事發後選擇離職的同仁，皆提供了優於勞基法的補償，包含對每位離職員工都開立非自願離職證明，提供資遣費，再加上計算到12月底的離職金，並且配合主管機關協助媒合同仁轉職，留任的同仁於停工期間安排教育訓練，為後續重新復工作好準備，期能重新善盡企業社會責任照顧所有員工生計。

明揚公司深切反省本事故發生的原因，不斷持續加強公司對工安的重要性，並不會迴避相關的責任，明揚公司再次對本事故所影響、傷害的同仁、消防人員，致上十二萬分的歉意，一切靜待且尊重司法判決。

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